L’Eternal dels Pallaresos es consolida

La II Eternal Running dels Pallaresos va aplegar més de 3.200 corredors de totes les edats aquest passat cap de setmana. Així, la cursa d’obstacles que es disputa a la localitat del Tarragonès creix en nombre de participants i es consolida dins el circuit mundial de l’especialitat, després del debut de l’any passat.

Els més petits van ser els primers a participar en la categoria Kids dissabte a la tarda. Aquesta era una de les novetats d’enguany, ja que l’any passat no s’havia disputat, i es tracta d’una categoria amb molt d’èxit en la majoria de proves d’arreu del món. Uns 200 nens i nenes de 4 a 14 anys van prendre part en les diferents curses, que s’adapten a les diverses edats i que van dels 300 metres als dos quilòmetres.

La prova nocturna va aplegar 500 participants, que van afrontar 5 km i 40 obstacles. Isaac Martínez va imposar-se amb un temps de 32 minuts i un segon, per davant de Raúl Alconchel, amb 32:25. El podi el va completar Christian Soler a més distància, 35:06. Els tres corrien com a independents. Després del lliurament de premis, al camp de futbol municipal, hi va haver un concert gratuït del cantant basc Mikel Erentxun, que és també corredor d’Eternals.

Vuit obstacles nous

La tercera cursa, la principal, va ser diumenge, amb un recorregut de deu quilòmetres i vuitanta obstacles, dels quals vuit eren nous. El guanyador va ser José Manuel Camacho (Crossfit Scipion) amb un temps de 41 minuts i 32 segons, seguit per Estanis Torrent (independent), amb 43:16, i David Martín (The Heirs Tarraco), amb 44:00. En categoria femenina, Georgina Duran va ser la més ràpida, amb 57 minuts i 52 segons, per davant de Montse Garcia (M&), amb 58:15, i Leticia Barrio (independent), amb 58:43.

Els Pallaresos situa per segon any consecutiu el seu nom al costat de cites d’arreu del món, incloses les novetats d’enguany al Circuit Mundial d’Eternal Running: la Xina, el Japó i, a punt de tancar la seva inclusió, Las Vegas, als Estats Units. El circuit, que arriba a la 13a edició, compta amb la participació d’uns 50.000 corredors de tot el món, dels quals entre un 4% i un 5% són assidus a més d’una cursa. Per puntuar en el circuit cal participar en un mínim de vuit proves.