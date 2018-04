Exposició sobre el cicle de llibres ‘Retrats de vi’

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) del Campus Sescelades de Tarragona acull fins al 3 de maig una exposició fotogràfica innovadora que es compon principalment d’un quadre digital, a partir dels sis primers llibres del cicle Retrats de vi, obra de la periodista i sommelier Ruth Troyano i el fotògraf Maoz Eliakim per a la Universitat Rovira i Virgili.

La mostra, que té la voluntat d’acostar la cultura del vi i de l’art a diferents espais, es podrà veure en diferents CRAI del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre fins al mes de setembre. La selecció fotogràfica és precisament obra d’Eliakim, que ha retratat els enòlegs, els paisatges i els vins que elaboren en diferents regions de Catalunya per a aquest cicle de llibres. El quadre digital recull imatges que encara no s’han vist en suport paper. En aquest format nou, les imatges guanyen protagonisme i sentit. S’han ordenat segons la composició i l’harmonia de colors, i s’han estructurat per sèries.

Són fotografies documentals que mostren de manera coherent l’estil de fer vi dels sis enòlegs, posant èmfasi en el seu treball quotidià a la vinya o al celler i combinant la presència d’imatges tant en color com en blanc i negre.