El Festival Minipop es queda al passeig de les Palmeres de Tarragona

El Minipop es queda al passeig de les Palmeres de Tarragona i se celebrarà del 31 de maig al 2 de juny. Finalment s’ha imposat la voluntat de Rusc Produccions, de l’equip del festival i d’un públic que l’any passat es va expressar omplint la Palmera dels Desitjos amb missatges a favor de mantenir la ubicació de sempre. L’organització s’ha mostrat molt feliç i satisfeta amb notícia, ja que el passeig de les Palmeres, que és on va néixer el Minipop el 2011, és l’emplaçament que encaixa millor amb la seva aposta per conservar l’essència i continuar sent un festival de petit format, acollidor, sense aglomeracions, diferent, fet de manera artesanal i cuidant tots els detalls.

Coincidint amb la confirmació de la ubicació, s’han posat a la venda els primers abonaments, que ja es poden adquirir a través de la web www.productesdelaterra.cat per un preu de 8 euros. Posteriorment, les entrades es vendran en diferents punts de Tarragona, Reus, Cambrils i Valls a 12 euros, i a taquilla en costaran 15. Com és habitual, els menors de 3 anys podran accedir gratuïtament al festival.

Cal recordar que l’aforament del Minipop és molt limitat i que l’any passat en van quedar fora moltes persones que no havien comprat l’abonament amb antelació. Per primera vegada, les entrades anticipades es van esgotar 15 dies abans del festival i els 200 abonaments reservats per ser venuts a taquilla van volar en poc més de mitja hora.

Novetats per a aquest any

I mentre ja es venen els primers abonaments del Minipop 2019, l’equip segueix treballant per tornar a oferir una experiència cultural única que cada any porta noves sorpreses. Una de les novetats que s’ha avançat de la novena edició del Minipop és que la imatge i la instal·lació estaran dedicades a l’obra d’una artista contemporània. Amb aquest rerefons, el festival convidarà el públic a descobrir el seu univers, a endinsar-se en l’art i fins i tot a reinterpretar-lo. Els detalls de la nova imatge, dissenyada per Eva Jolis, es donaran a conèixer al mes de febrer, quan es presentarà oficialment i s’obrirà la convocatòria dels tallers creatius. El cartell musical es farà públic a principis de març.

El Minipop és un festival que no segmenta l’oci per edats i que permet que petits i grans gaudeixin junts de la música i la cultura contemporània. Des que es va crear fa vuit anys, el festival ha crescut en dies i activitats i s’ha convertit en una referència.