La fira Safrània celebra la desena edició

La desena edició de Safrània tindrà lloc aquest cap de setmana a Montblanc i torna a presentar una programació molt variada en què destaquen novetats significatives. L'antic convent de Sant Francesc de Montblanc, l'església i el claustre, acollirà el 3, 4 i 5 de novembre el darrer esdeveniment dels que configuren la campanya de tardor que comença amb Terrània i continua amb Clickània. A Safrània 2017 s'han programat un ampli ventall d'activitats vinculades a la gastronomia, al vermut, als vins i als caves. Productors i restaurants de la Conca de Barberà i de més enllà aprofitaran el gran aparador que suposa aquesta fira ja consolidada en el calendari del Camp de Tarragona.

Com l'any passat, l'espai de l'antiga església de Sant Francesc estarà distribuït de forma perimetral i se n'allibera la part central. També es consolida la col·laboració amb l'associació La Conca 5.1, que ha proposat dues activitats. Dissabte i diumenge al migdia, una vermutada popular i musical, amb la participació de quatre productors, i les actuacions de Joan Pau Jàvega i Apalanke dissabte i de Xavi Nuez i Gemma Humet diumenge. Per a dissabte a la tarda s'ha programat un recorregut vitivinícola en forma de tast a càrrec de Carles Xuriguera.

Les novetats de la desena edició

Una novetat d'enguany serà la presència de 20 gastrobloguers de prestigi que prendran part en diverses activitats de Safrània. Un d'ells, José María Toro, de @bloghedonista, farà una ponència dissabte a la tarda. També dissabte, Safrània tornarà a comptar amb la visita del Lluc Calls, jove participant del concurs televisiu 'MasterChef Junior'. A l'espai de la cuina central farà una demostració de cuina en directe per a infants. Al matí coordinarà un taller de piruletes de xocolata juntament amb el jove cuiner montblanquí Joan Ollé. No serà l'únic taller. N'hi haurà dos més. Dissabte la cooperativa Aresta de Santa Coloma de Queralt explicarà com s'elaboren magdalenes veganes amb farines de varietats locals. Diumenge hi haurà un taller infantil de mandonguilles amb la xarcuteria i carnisseria Ca la Cova de Vimbodí.

Com cada any, diversos cuiners de la comarca i de més enllà tindran protagonisme a la cuina central i explicaran com utilitzen en els seus restaurants productes de proximitat, entre els quals hi ha el safrà. El safrà tornarà a tenir protagonisme. Més enllà del nom de la fira, s'han programat tallers amb Aromis de la Conca per anar a collir flor de safrà en un hort i continuar amb el procés de desbrinat a la fira. Enguany es repeteix la col·laboració amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt i a la fira es parlarà de Som Terra de Safrà, que se celebrarà a la capital de la Baixa Segarra els dies 10 i 11 de novembre.

Una de les novetats serà l'inici de la fira. Safrània arrenca aquest divendres a la tarda amb una vetllada titulada '4+5 a taula', un sopar coordinat per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Conca de Barberà que inclou gastronomia, vi i música amb Leitmotiv.

Totes les activitats es poden consultar a www.safrania.cat i cada dia s'expliquen a través dels canals de l'Oficina de Turisme de Montblanc a les xarxes amb les etiquetes #MontblancMedieval i #Safrània2017.