La Fira de Santa Teresa recupera el Firafoc i el concert de rock

Tot a punt perquè el Vendrell visqui, a partir de demà i fins al 14 d’octubre, una nova edició de la Fira de Santa Teresa.

En aquesta edició es consoliden sectors que s’havien posat en marxa en edicions anteriors: la fira d’abans, el carrer de l’art, l’automoció, la multisectorial, el Firatast i la Handmade. Com a actes paral·lels, el programa tornarà a incorporar la diada castellera, la cercavila dels grups de cultura popular, actuacions musicals, tallers infantils i familiars, atraccions, escenificacions teatrals, el concurs nacional de colles sardanistes i l’automoció, a la zona del Pèlag.

La Fira comptarà amb 73 estands a la Rambla, 10 concessionàries a la zona del Pèlag i 18 talleristes a l’espai Handmade, a la plaça Nova. En aquest espai durant els dies de fira hi haurà dues blogaires expertes en bricolatge: @Mamicrafter i @Steffidoin, que faran tallers demostració patrocinats per les ferreteries Optimus. La carpa Handmade enguany té un augment significatiu de les disciplines i una programació de 40 tallers. També incorporarà un espai de creativitat on els nens i nenes podran pintar murals diferents cada dia gràcies al patrocini de MTM i Carlin. Pel que fa a les novetats del programa d’actes, destaca la primera edició de la Mostra de Bestiari de Foc del Vendrell, Firafoc, que es concentrarà el divendres 12 d’octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l’avinguda Jaume Carner, davant del Centre Cívic l’Estació. Consistirà en una plantada de bèsties, seguida de batucades i enceses de lluïment, ja cap al vespre.

La Desbandada, al concert

També a l’avinguda Jaume Carner tindrà lloc una altra de les novetats de la Fira d’enguany, que arriba amb la recuperació del concert de nit. Aquest any el grup La Desbandada presentarà el seu nou disc Acabamos de empezar el dissabte 13 d’octubre a partir de les 12 de la nit. Amb motiu d’aquest concert i del Firafoc, l’avinguda Jaume Carner estarà tallada al trànsit els dies 12 i 13 d’octubre a la tarda.

Altres novetats d’aquest any són l’exhibició de gossos de cerca, el diumenge 14, a partir de les 6 de la tarda al capdavall de la Rambla, o la presència de la DO Penedès al Firatast, presentant vins nous i clàssics del Penedès que es podran degustar amb copa de vidre.

Aquest certamen multisectorial se celebra al Vendrell des del 1843. És la mostra de referència al Baix Penedès i té un gran ressò dins del context firal de Catalunya.