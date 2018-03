Gaudeix de l’espectacular paisatge florit de la Ribera

L’inici de la primavera és un dels millors moments per visitar la comarca de la Ribera d’Ebre. En aquestes dates les protagonistes són les flors dels arbres fruiters, que s’estenen per molts camps riberencs i tenyeixen la comarca de colors blancs i rosats. Això fa que es transformi en un paisatge esplèndid per passejar entre camps i gaudir de la natura.

Ja fa uns dies que van florir els ametllers, als quals segueixen els presseguers, i tot seguit es desperten els cirerers. Amb els camps florits s’organitzen activitats per contemplar l’espectacle de la floració i per rebre els visitants que, cada any més, aprofiten aquesta època per descobrir o retrobar-se amb la Ribera d’Ebre. L’any passat es va estrenar un mapa de rutes comarcal, per fer en cotxe o touring, amb els recorreguts senyalitzats per observar les millors vistes panoràmiques i els paisatges de la Ribera en Flor. Aquest any, com a novetat, s’ha ampliat l’oferta turística de la Ribera en Flor amb la creació de rutes a peu i en bici, que combinen l’espectacle de la floració amb altres activitats per fer al territori, com un tast de vins o visites a indrets històrics, com el castell medieval o espais de la Batalla de l’Ebre, i la gastronomia.

La principal oferta turística d’enguany són dues rutes, a peu i en bici, a Benissanet. La ruta a peu, organitzada per Tarvitur, i la ruta en bicicleta, organitzada per Rogles Aventura, les ofereix l’Ajuntament de Benissanet amb el suport del Consell Comarcal. En aquestes rutes es proposa conèixer els paisatges en flor per rutes de pagès i el Camí de Sirga, per contemplar la floració dels diferents arbres fruiters que hi ha al municipi. Totes dues opcions estan complementades amb la visita al refugi antiaeri de la Font Gran i, a més, els participants aniran acompanyats per guies especialitzats. Les activitats que es fan durant la floració pel territori riberenc es complementen amb les que ja es fan durant tot l’any amb el riu com a protagonista, com les baixades per l’Ebre amb piragua i caiac, els passos de barca o les rutes per fer senderisme.

La Festa de la Clotxa, el 8 d’abril

Una altra manera de gaudir de la comarca és la gastronomia i el 8 d’abril és una bona oportunitat per fer-ho. La Serra d’Almos, un poble de 257 habitants del municipi de Tivissa, acollirà la XV Festa de la Clotxa de la Ribera d’Ebre, una cita organitzada pel Consell Comarcal que cada any té lloc en un poble diferent de la comarca. La clotxa de la Ribera té diverses variants, però els ingredients principals són pa de pagès, arengades, ceba, tomàquets, alls, oli d’oliva i sal. Es talla el pa de pagès per la meitat i es treu la molla per introduir-hi els ingredients.