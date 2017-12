Jornada de Portes Obertes el 28 i 29 de desembre al Museu Pau Casals

Coincidint amb el 141è aniversari del naixement de Pau Casals, el museu dedicat al famós violoncel·lista del Vendrell organitza una jornada de portes obertes tant per al dijous 28 com per al divendres 29 de desembre, el dia que va néixer Pau Casals, amb l’horari de visites habitual en temporada d’hivern del museu.

Alhora, i per complementar l’oferta, s’han programat diverses activitats per a totes dues jornades: visites guiades i teatralitzades, un concert a càrrec de Mireia Tarragó (soprano) i Marina Pelfort al piano, i el taller musical familiar basat en El trencanous de Txaikovski.