LLUÏSA BRULL: “El que hem passat amb el covid-19 ha de servir per millorar el sistema de salut”

Lluïsa Brull és presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA). Amb ella hem volgut parlar de com el covid-19 ha afectat el seu col·lectiu, però també dels reptes de la professió de cara al futur i el seu paper en el sistema de salut.

Com ha afectat el covid-19 el dia a dia de la feina de les infermeres?

El covid-19 era un virus desconegut. Sortien molts protocols i anaven canviant i adequant-se depenent de com evolucionava el virus. Als professionals aquesta situació ens generava molt de neguit. Hem hagut de canviar de lloc professionals per temes d’edat, modificar torns, treballar moltes hores... També hem hagut d’adequar molts espais, fer plantes covid-19 als hospitals i reestructurar a fons la primària i potenciar molt el treball online. Les direccions d’infermeria han treballat moltes hores per aplicar els protocols i gestionar bé els recursos. Tot això ens ha de servir per quan vingui una segona onada tenir una experiència i uns criteris més definits que en la primera.

¿Els infermers i les infermeres estan preparats psicològicament per a una segona onada després d’un estiu amb més casos dels que es preveien?

Les infermeres de la primària estan molt saturades. Moltes no han pogut fer les vacances com volien perquè faltava personal. Ens pensàvem que el covid-19 es comportaria com el virus de la grip i amb el bon temps baixaria la virulència. Però a l’estiu hem estat en risc de rebrot alguns cops. El repte més important és ara, que comencen les escoles, perquè encara que el retorn s’ha preparat moltíssim, sabem que hi hauran casos i s’hauran de tancar classes i escoles. Però és necessari que els infants vagin a l’escola.

Des dels col·legis professionals han demanat que cada escola tingui una infermera de referència, però ja s’ha establert que serà un gestor covid.

Amb els rebrots, seria bo que fos una infermera per no saturar l’atenció primària. Una infermera podria diferenciar més entre els casos de covid-19 i altres malalties més comunes i derivar-los en el cas que fes falta. Trauríem feina als mestres, que se sentirien més ajudats. Fa temps que les infermeres anem a les escoles per ensenyar hàbits de salut amb el Programa Salut i Escola. Ara encara caldrà ser més estrictes amb aquests hàbits i amb la distància social, mascaretes, ventilació...

Amb els nous protocols pel covid-19, ¿el tracte entre infermera i pacient s’ha vist afectat?

Sí que hi ha coses que no cal que siguin presencials, com renovar baixes o medicaments, però sempre hem defensat que les infermeres tenim un rol molt important: acompanyar el pacient i fer la visita cara a cara. En aquesta segona onada no s’haurien de tancar els CAP com en la primera. Tot el que no és covid-19 ha de funcionar igual que abans, perquè si no deixarem de fer moltes coses que són molt importants. Hem de veure el que hem passat amb el covid-19 com una oportunitat per millorar el nostre sistema de salut. Amb aquest virus s’ha vist que estàvem a mínims. La salut de les persones és molt prioritària. Ara és el moment de destinar al sistema de salut de Catalunya tot el que necessita per garantir que puguem ser un país de primera.

Què vol dir amb això?

Des dels quatre col·legis catalans hem fet un decàleg d’una sèrie de reformes del sistema de salut de Catalunya i l’hem enviat a la consellera. Vam tenir una crisi molt forta el 2008 i encara no ens n’hem recuperat. Es demana un pacte nou de la salut, que està antiquat. Calen més recursos econòmics, millorar les condicions, els recursos dels professionals de salut i les infraestructures, que estan antiquades, i destinar recursos a la telemedicina i la salut digital.

Quin hauria de ser el paper de la infermeria en el sistema de salut?

En els últims anys s’ha ampliat el seu paper i s’ha d’ampliar encara més. S’ha aprovat la prescripció infermera, que ha de deslliurar els metges de feina burocràtica. En els estudis d’infermeria hi ha una part important de farmacologia. Les infermeres poden receptar en alguns casos, com en els de pacients amb malalties cròniques, i no doblar consultes.