L’agrupació de Tarragona, la més gran de Catalunya

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona, fundada l’any 1995 i que compta amb 69 membres, és la més gran de Catalunya i una de les més antigues del país. Fa la gran majoria de serveis a la ciutat, però també en altres municipis com el Catllar -amb l’ajuntament de la localitat veïna té un conveni signat-, la Canonja, els Pallaresos, la Secuita o Salou. També ha estat treballant en emergències fora de la ciutat, com en el terratrèmol d’Haití del 2010 o altres sismes al Marroc, Algèria i Turquia, i en la marea negra de la Costa da Morte de Galícia el 2002.

Aquest any 2017 Protecció Civil de Tarragona ha portat a terme un total de 234 serveis i els voluntaris hi han realitzat 7.514 hores. Des de la fundació acumula 4.660 serveis i 140.277 hores, amb algunes puntes de més de 10.000 hores, com l’any 2010, quan van estar a Haití. Precisament, aquest diumenge a la Marató de Tarragona faran el desplegament més gran de l’any, amb un operatiu de 40 persones. Altres operatius importats són la Cavalcada de Reis, les Festes de Santa Tecla i el Concurs Internacionals de Focs, a més dels partits del Nàstic.

Des de Tarragona s’ha ajudat a crear altres associacions de Protecció Civil, com les de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, la Pobla de Mafumet o Valls. Pel que fa al material, Protecció Civil de Tarragona disposa d’una flota important de vehicles, amb cinc motocicletes -dues de trànsit, dues sanitàries i una elèctrica polivalent-, una ambulància de nova adquisició, un vehicle de comunicacions, un vehicle de transport de nou places, un vehicle d’aigua amb 500 litres, un totterreny, una antiga ambulància adaptada com a lloc de socors, una pickup i una barca per als rescats al mar.