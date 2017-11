L’alabastre, protagonista del cartell de la Fira Sarral 2017

La sala de plens de l’Ajuntament de Sarral va acollir aquest dijous, 9 de novembre, la nova imatge de la Fira de Sarral. Enguany la celebració del centenari de l’obertura del primer taller modern d’alabastre al municipi tindrà una forta presència a la fira sarralenca. L’objectiu d’iniciatives com aquesta és seguir amb la línia creada els anys anteriors i consolidar així una fira tradicional però que alhora segueix les tendències actuals.

L’edició 2017 de la fira se celebrarà, com és costum, el pròxim 8 de desembre. Es podrà veure la fira agrícola i industrial, la 7a Mostra d’Artesania i per tercer any els visitants gaudiran del tast de vins locals, que, tal com apuntava l’alcalde de Sarral, Josep Amill, es tracta “d’una activitat que s’ha consolidat com un dels atractius de la fira i que és beneficiosa per als viticultors locals, que veuen en la fira un punt de promoció dels seus productes, però també per als visitants, que se senten atrets per la degustació de diferents varietats vinícoles”.

Ara bé, tal com avançava el comissari del 2017 Any Alabastre Sarral i col·laborador habitual de la fira, Damià Amorós Albareda, l’alabastre tindrà aquest any una importància especial. D'una banda, en diferents punts del recinte firal es podrà veure una demostració d’ofici, i de l'altra, durant aquell dia s’oferiran visites guiades a l’exposició central de l’any de l’alabastre, '100 alabastre Sarral', que està ubicada a la sala d’exposicions situada al carrer Hospital i que mostra una evolució del treball artesà de l’alabastre al llarg d’aquests 100 anys.

Precisament l’alabastre és un dels punts forts del cartell de la fira d’enguany, que està format per una peça d’alabastre acompanyat de la copa que se serveix durant la degustació de vins locals per la fira. El recipient està ple de vi rosat trepat, varietat autòctona de la comarca i del municipi. La imatge ha estat dissenyada per la cap de premsa i comunicació del consistori, Marta Arjona, que recalca que enguany es volien destacar des de bon principi els punts forts de la fira. Al llarg de les pròximes setmanes l’Ajuntament de Sarral anirà revelant tota la programació d’actes previstos per a la fira del 8 de desembre