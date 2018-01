L’exposició d’art tecnològic de BEEP Ticnova incorpora una nova peça

L’exposició Aproximacions creatives a la col·lecció BEEP d’art electrònic, que està oberta fins al mes de març al Museu de Reus, a l’espai del raval de Santa Anna, va incorporar aquest cap de setmana passat una nova peça, obra de l’artista britànic establert a Nova York Anthony McCall. Per les dimensions i característiques d’aquesta videoinstal·lació, que es titula Face to face II (2013), la peça es podrà veure a la Sala Quatre del Museu. L’autor que s’incorpora a l’exposició és conegut per les seves instal·lacions de llum sòlida, una sèrie que va començar el 1973 i que porta per nom Line describing a cone.