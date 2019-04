Les Madrigueres, el triomf de la natura

Cada cop és més difícil trobar a la franja litoral catalana zones on la pressió urbanística no hagi assolit el seu objectiu primari de construir habitatges a peu de platja. Són nombroses les ocasions en què grups ecologistes s’han mobilitzat per defensar els darrers espais naturals a tocar de la costa que queden a Catalunya, amb més o menys èxit.

El cas de la Costa Daurada és paradigmàtic. Si fem el recorregut amb tren des de Cambrils a Cunit -la via discorre en paral·lel a la franja marítima- podrem copsar que els indrets sense edificar es poden comptar amb els dits d’una mà. Ara ja se’n pot sumar un més perquè, després d’anys de lluita, ja s’està treballant perquè la zona humida de les Madrigueres es recuperi mediambientalment i comenci a rebre fauna autòctona.

‘Salvem les Madrigueres’

Ara queda lluny en el temps, però en aquesta zona on es vol reintroduir la vida natural hi havia projectada una urbanització de més de 1.000 habitatges. Una època en què va fer fortuna l’eslògan Salvem les Madrigueres. “El GEVEN [Grup Ecologista del Vendrell i el Baix Penedès] neix a finals dels anys vuitanta i un dels primers temes a tractar va ser la protecció de les Madrigueres. Calia salvar l’última àrea costera no urbanitzada del Baix Penedès”, explica Ricardo Collado, president de l’entitat.

Finalment, l’any 2006 l’Ajuntament del Vendrell fa les modificacions del planejament per conservar aquesta zona. Neix el Pla Especial de Protecció de les Madrigueres que passa a ser el full de ruta per naturalitzar tot aquest espai. Tot i això, no va ser fins a l’any 2015 que es van començar a desenvolupar algunes de les accions previstes al pla. De moment ja s’han recuperat tres llacunes però des del GEVEN indiquen que “això només és el principi del projecte de naturalització; encara hi ha molta feina a fer”.

Coincideix amb aquesta visió Josep Mercadé, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament del Vendrell. Per a Mercadé, “encara falta molt recorregut”. Tot i això, destaca que s’ha aconseguit la cosa més important: una entesa global que permetrà que aquest espai pugui ser gaudit tant per les persones com pels animals. “La cosa més difícil ja s’ha fet. Calia establir quin era el model a seguir. Ara és una qüestió de recursos econòmics”, indica.

Recuperar el corriol camanegre

La protecció d’aquest espai natural a tocar del Mediterrani és important perquè també permetrà recuperar la població d’espècies autòctones que estan en perill, com el corriol camanegre. La del Vendrell, segons indiquen des del grup ecologista, és la tercera població més important d’aquest ocell que hi ha a Catalunya després de la que es troba al delta de l’Ebre i la dels aiguamolls de l’Empordà.

El corriol camanegre és un ocell limícola que habita a les costes i els aiguamolls. Actualment se li presenten múltiples amenaces, com el turisme massiu, la neteja mecànica de les platges, la presència de gats i gossos... Tot plegat suposa una forta molèstia per a aquests ocells, especialment durant la temporada de cria. Per aquesta raó, el corriol camanegre s’inclou al Llibre vermell de les aus d’Espanya en la categoria de vulnerable i apareix a escala estatal en la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial.

“Les Madrigueres pot ser un lloc important per recuperar aquesta espècie i, amb el temps, l’espai pot esdevenir un nou atractiu turístic per a la comarca”, indica Collado. Des del consistori coincideixen en destacar que aquest espai “és un actiu singular”.

Un projecte amb recorregut

Algunes de les accions previstes en el projecte de naturalització són millorar les llacunes, creant-ne i ampliant-les; plantar espècies típiques d’aquests hàbitats com tamarius i joncs; treure’n flora invasora; protegir els nius dels corriols amb gabions de protecció, i senyalitzar els punts crítics en les zones de pas. Des de l’entitat ecologista dedicaran la major part dels recursos a aquesta iniciativa. Qualsevol persona interessada es pot adreçar a l’entitat via gevenpenedes@gmail.com.

Després de molts anys de negociacions i d’entrebancs sembla que el pla, finalment, comença a avançar. Com afirma Josep Mercadé: “A partir d’ara, el que li queda a les Madrigueres és felicitat”. Que així sigui!