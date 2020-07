El Mañé i Flaquer incorpora un premi de fotoperiodisme

El Premi de Periodisme Mañé i Flaquer segueix la línia de creixement iniciada fa un temps i enguany estrenarà una nova categoria, dedicada al fotoperiodisme. L’Ajuntament de Torredembarra, la demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i Repsol, amb la col·laboració del Port de Tarragona, han presentat aquest juliol la XXXIII edició del prestigiós guardó amb la categoria Fotoperiodisme Camp de Tarragona com a gran novetat. Dotada amb 3.000 euros, premiarà una imatge vinculada informativament a les comarques del Camp de Tarragona, realitzada amb la finalitat de ser publicada en mitjans de comunicació o agències de notícies.

A més de posar en valor la fotografia com a gènere periodístic, es pretén reivindicar la tasca ingent que duen a terme els reporters gràfics, plasmant de manera fidedigna la representació de fets noticiables.

Una altra novetat és la posada en marxa demà mateix de la pàgina web www.premimanyeiflaquer.cat, que concentrarà tota la informació del premi, com ara la història des de la seva creació l’any 1970, la biografia del periodista Joan Mañé i Flaquer, les bases, notícies d’actualitat o l’històric de guanyadors, entre els quals destaquen noms com els de Josep Maria Casasús, Josep M. Huertas Clavería, Àngel Casas i Antoni Arbonés.

Publicació en el cas del turisme

Les categories del XXXIII Premi de Periodisme Mañé i Flaquer són: Periodisme Camp de Tarragona -treballs sobre el Camp de Tarragona en qualsevol dels seus àmbits-, amb dotació de 8.000 euros; Periodisme Turístic -turisme en qualsevol dels seus àmbits-, 6.000 euros; Comunicació Local -lliure-, 3.000 euros, i Fotoperiodisme Camp de Tarragona -imatges vinculades informativament al Camp de Tarragona, encara que no s’hagin realitzat en aquesta regió-, 3.000 euros. En el cas de la categoria de Periodisme Turístic, l’Ajuntament encarregarà un treball periodístic remunerat sobre Torredembarra al guanyador per ser publicat en un mitjà de comunicació d’àmbit català.

Els treballs s’hauran de presentar acompanyats de les referències personals de l’autor (fotocòpia del DNI i telèfon de contacte). El termini màxim de presentació serà el 5 d’octubre del 2020, a través de correu electrònic premis@torredembarra.cat, o a l’Ajuntament de Torredembarra (plaça del Castell, 8. 43830 Torredembarra).

A l’Ajuntament de Torredembarra i la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, com a entitats organitzadores del Premi, i a Repsol, com a principal patrocinador, s’hi suma aquest any, com a col·laborador, el Port de Tarragona, fet que contribuirà a la consolidació del guardó com a referència del Camp de Tarragona.

Les novetats presentades per a aquesta edició consoliden l’etapa iniciada l’any passat, amb la incorporació de la categoria Periodisme Camp de Tarragona i diverses modificacions a les bases per fer créixer el premi, reforçar les comarques del Camp de Tarragona com a escenari d’interès periodístic en tots els seus vessants i potenciar la qualitat del periodisme que es fa al territori. Un total de 81 treballs van optar a guanyar alguna de les categories a concurs.