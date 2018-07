Quim Masferrer, Buhos, la Festa Loca FM i la Maravella, els plats forts

Aquest dissabte, 28 de juliol, arrenca la festa major dels Pallaresos 2018, que s’allargarà fins al 6 d’agost amb un programa d’actes que inclou una cinquantena de propostes per a tots els públics. Enguany el Ball de Diables dels Pallaresos celebra el cinquè aniversari i, per aquest motiu, la regidoria de Festes ha decidit que tant la samarreta com la portada del programa de festes i el barret estiguin dedicats a aquesta entitat. El pregoner de la festa major dels Pallaresos 2018 serà mossèn Joan Miquel Bravo Alarcón, a qui se li volen agrair els serveis prestats durant anys.

Des de fa uns anys també s’ha apostat per recuperar actes, com ara la Baixada de Carretòmines, que aquest any celebra el desè aniversari. Serà aquest dissabte, a partir de les vuit del vespre a l’avinguda Generalitat, a la Urbanització Jardins Imperi. Abans, però, es disputarà la Gran Cursa Ciclista Ajuntament dels Pallaresos, que es va recuperar el 2015 i que aquest any celebra la 44a edició dissabte mateix, entre les quatre i dos quarts de set de la tarda pels carrers del municipi, en les categories elit, sub-23, master +30 i master +40.

Diumenge serà el dia del Campionat Social de Petanca Vila dels Pallaresos, l’exposició de plaques de cava i de l’original activitat Despertem el Patró. La cita és a les dotze del migdia davant l’Ajuntament amb tambors i instruments reciclats i de fabricació pròpia per fer molt de soroll. Es farà una rua divertida amb aigua pels carrers del municipi. El recorregut acabarà amb una sorpresa davant el consistori. A la tarda, a les sis, a la zona esportiva municipal de la urbanització Hostalets, es farà el tradicional partit de futbol Solters contra Casats i la presentació en societat de la nova gegantona. A les 21.30 h, a la plaça de l’Església, hi haurà concert d’havaneres i rom cremat.

Els actes continuaran durant la setmana amb propostes variades com ara la festa de l’escuma, el sopar de motxilla, el cinema a la fresca, la Festa Loca FM, l’Orquestra Maravella i el correfoc, amb diversos grups de diables a més de la colla local. El dissabte 4 d’agost hi haurà un espectacle per a la canalla, la bicicletada popular i la campanya de donació de sang, a més dels parlaments del Ball de Diables i la presentació de la Pallaresenca, la colla petita de diables. També tocarà despertar els Gegants. La nit serà llarga amb el ball de Swing Latino i discomòbil. El diumenge 5 començarà amb la 15a Duatló de Muntanya i a la tarda hi haurà la Diada Castellera amb els Xiquets de Tarragona, els Nois de la Torre i la Colla de Sant Pere i Sant Pau. A la nit, després del sopar familiar, arribarà un dels actes més esperats, l’espectacle de Quim Masferrer inspirat en el programa 'El foraster'.

Dilluns, dia 6, se celebrarà El Patró, amb els actes més tradicionals en honor de Sant Salvador, al matí i al migdia, i també hi haurà el tobogan gegant aquàtic a la tarda. La jornada acabarà amb un concert amb dues bandes destacades del país: Buhos i Itaca Band.

Actes recuperats i una forta aposta musical

La regidora de Festes dels Pallaresos, Maite Llonch, destaca les entitats, les associacions i la gent anònima implicada en la festa major i que “fan possible un programa d’actes tan complet”. Llonch remarca l’aposta musical d’enguany, sobretot encarada als joves, amb la Festa Loca FM, que ens farà ballar fins a la matinada, i el concert amb els grups del país Buhos i Itaca Band, que delectaran els assistents amb la millor música en directe, però també amb la Maravella, una orquestra que “va ser tot un referent al municipi”. Els més petits també tindran tot un seguit d’activitats, entre les quals destaca el tobogan gegant.

“El nostre esperit és potenciar i afavorir els actes i les activitats iniciats en exercicis anteriors, i que per diferents motius es van deixar de fer. És per això que des de la festa major del 2015 hem seguit apostant per la Baixada de les Carretòmines, que es va deixar de fer fa alguns anys i l’hem volgut recuperar, i ara en celebrem tots plegats el desè aniversari. El mateix vam fer amb la Gran Cursa Ciclista, que enguany celebra la 44a edició”, afirma Llonch. I destaca: “Com sempre, intentem arribar a tothom, grans i petits, per fer d’aquesta festa un espai per gaudir i conviure”.

Consulta el programa complet de la festa major dels Pallaresos a la web www.ajuntamentdelspallaresos.cat.