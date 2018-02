Mig segle d’un barri diferent

“Arquitectònicament és un barri diferent. Pel que fa a la resta és igual que els altres”, explica Maria del Mar Escoda, presidenta de l’Associació de Veïns del Barri Gaudí.

El cert és que aquesta part de Reus destaca per la seva composició urbanística. El Barri Gaudí va ser la primera experiència del Taller d’ Arquitectura de Ricard Bofill en el disseny urbà a gran escala. L’encàrrec consistia en la construcció d’un conjunt d’habitatges molt econòmics destinats a pal·liar el dèficit d’unitats residencials provocat per les onades migratòries dels anys seixanta.

La premissa bàsica va ser evitar el model de ciutat dormitori mitjançant la proliferació de locals comercials, bars, equipaments d’oci, supermercats i grans espais públics. L’existència de la màxima quantitat de serveis possible havia de facilitar la creació d’una xarxa i per tant d’una autèntica ciutat a dins de la ciutat, cosa que reduiria la necessitat de desplaçaments de la població del barri.

Aquest disseny innovador de fa 50 anys ha despertat, novament, la curiositat dels ciutadans, que tornen a valorar l’especificitat d’una construcció com el Barri Gaudí. “Torna a venir molta gent per descobrir els blocs Bofill -explica Escoda-. Fa uns mesos vam fer una activitat amb l’entitat Reus Ocult per ensenyar les edificacions per dins”. L’atractiu també s’ha vist reflectit en nombroses produccions que escullen aquest barri com a escenari de videoclips o sessions fotogràfiques.

Una recuperació social

El Patronat Municipal de l’Habitatge de Reus va encarregar la construcció d’aquest conjunt de 500 habitatges a l’estudi de Bofill a mitjans dels anys 60. Uns domicilis de baix cost que en un primer moment van ser ocupats per persones arribades de diferents punts de l’estat espanyol. Durant el boom urbanístic previ a la crisi, però, el context social de la zona va canviar radicalment. Molts propietaris es van vendre el pis i va arribar al barri molta població d’altres països. “Conviure amb aquesta nova realitat va costar una mica, però amb la feina de la unitat de mediació i els plans comunitaris s’ha solucionat. Ara la convivència és molt bona”, explica Escoda, que es mostra “orgullosa” de viure al barri Gaudí.

Actes de celebració

Un altre dels èxits socials d’aquest històric barri està lligat a la problemàtica de les ocupacions, que es va disparar arran de la crisi econòmica. En aquest cas, es va constituir la plataforma Afectats per la Crisi, que va servir com a unitat mediadora entre propietaris i ocupes. A través d’aquest diàleg i amb el foment del lloguer social es va resoldre en gran mesura aquesta situació. Ara un dels reptes de futur del Barri Gaudí és a les mans de les entitats bancàries. Com explica la presidenta de l’Associació de Veïns, “cal que els bancs alliberin els pisos buits i que per tant puguin arribar noves famílies a la zona per revitalitzar el barri”.

Aquest 2018 l’Associació de Veïns potenciarà els actes festius per commemorar les cinc dècades de vida. Una de les activitats més destacades serà la trobada amb els primers habitants dels blocs Bofill. Uns testimonis que posaran veu a l’inici de la vida en un barri nou amb unes històries que, sense cap mena de dubte, no deixaran a ningú indiferent.