El Minipop 2019 defineix el cartell

El Minipop tornarà al passeig de les Palmeres del 31 de maig al 2 de juny amb més hores de música i una aposta per la poesia. Quimi Portet, Carlos Sadness i El Petit de Cal Eril seran les estrelles de la novena edició del festival. L’univers musical del Minipop es completarà amb Xarim Aresté, DJ Lyona, Germà Aire, Invisible Harvey, Rombo, Yawners, Nyandú i El Pèsol Feréstec.

La directora del festival, Núria Serrano, i el programador musical, Lluís Gavaldà, destaquen que enguany la programació s’incrementa amb dos concerts més que l’any passat (l’un divendres i l’altre dissabte), i que quatre grups estrenaran disc nou al Minipop. El Petit de Cal Eril presentarà en primícia un treball discogràfic que veurà la llum aquella mateixa setmana. També arribaran amb nou disc sota el braç Xarim Aresté, Yawners i Rombo.D’altra banda, Germà Aire i Invisible Harvey s’estrenaran a la capital tarragonina.

L’organització assegura que, després del salt qualitatiu de l’any passat, el cartell del 2019 manté el nivell artístic del festival i combina primeres figures de l’escena catalana amb artistes emergents. Al llarg de nou edicions, el Minipop ha conservat la seva essència de festival de petit format, fabricat de manera artesanal, i alhora ha crescut en qualitat i ha esdevingut una referència. Precisament, aquest mes de gener el Minipop ha renovat el segell europeu EFFE, que el situa com un dels millors festivals d’Europa.

Tallers creatius, poesia i cinema

Com és habitual, l’oferta musical del Minipop es complementa amb tallers creatius, teatre, cinema, un espai dedicat als infants de 0 a 3 anys amb programació pròpia, zona de descans, jocs i oferta gastronòmica. A més, com a novetat d’enguany, el Minipop dedicarà una atenció especial a la poesia. El divendres 31 de maig hi haurà un recital poètic amb els poetes Meritxell Cucurella-Jorba i Amat Baró, i el diumenge 2 de juny El Pèsol Feréstec trencarà tòpics i inèrcies musicals amb una barreja de pop i poesia.

Una altra novetat seran les sessions en directe de la Silent Disco, la discoteca on la gent balla amb auriculars i pot sintonitzar diferents canals de música, amb DJ de diversos estils. En aquest espai, discjòqueis de La Nova Escena, el Club Vinil i El Celobert, entre d’altres, competiran per fer arribar la seva proposta a la pista de ball més silenciosa.

El Minipop, que ja porta dos anys exhaurint entrades, és un festival per a tots els públics a mig camí entre una festa major de poble i un festival de música independent. Parteix de la base que la música no té edat i que, per tant, no necessita adaptacions per arribar a les diferents generacions. Només cal adequar els espais i els horaris per permetre que grans i petits gaudeixin junts de la música i la cultura.