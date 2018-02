El Minipop 2018 se celebrarà de l’1 al 3 de juny a Tarragona

La vuitena edició del festival de música i cultura contemporània Minipop se celebrarà de l’1 al 3 de juny al passeig de les Palmeres de Tarragona. El Minipop ja ha posat a la venda les primeres entrades anticipades. Els abonaments per als tres dies es poden comprar a un preu reduït de 6 euros fins al 18 de març: per internet a Productesdelaterra.cat i en diferents punts de venda de Tarragona, Reus, Cambrils, Constantí i Valls. A partir del 19 de març costaran 10 euros i a taquilla es vendran per 15.