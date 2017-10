Mont-roig del Camp tastarà l’oli del primer raig aquest diumenge

La collita d’olives ja fa dies que està en marxa a Mont-roig del Camp i el proper diumenge 5 de novembre es podrà degustar l’oli del primer raig. Serà amb la tradicional Festa de l’oli nou, que aquest any es tornarà a celebrar al poliesportiu municipal, a l’avinguda Aureli Maria Escarré. De les 9 del matí a la una de migdia, hi haurà esmorzar popular per poder tastar les diverses varietats d’oli dels productors i comercialitzadors locals. Els tiquets de l’esmorzar, a 2 euros, es podran comprar el mateix dia.

La Festa, organitzada per la Regidoria d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament de Mont-roig, comptarà amb la participació d’ Anton Blanc, Arran de Terra, Molí del Baix Camp, Olis Solé, el Tambaler i Tasta’m, que oferiran degustació i venda d’oli.

A més, s’han programat activitats per a tota la família com un taller de manualitats sobre l’olivera, inflables i la participació de les colles gegantetes locals. També hi haurà visites guiades a les instal·lacions d’Olis Solé per conèixer el procés d’elaboració d’aquest producte.

L’Ajuntament ha previst també un servei de bus gratuït per tal de facilitar el desplaçament dels veïns de Miami Platja fins a Mont-roig. El bus sortirà a les 9 del matí i tornarà a la una del migdia.