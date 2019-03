El Montmell, Alcover i Vandellòs aposten per formar part de la prova pilot

El Montmell i Alcover són municipis envoltats per grans masses forestals i ja fa anys que els respectius ajuntaments es plantejaven aprofitar la biomassa procedent dels boscos per generar energia tèrmica per escalfar equipaments municipals. “Ja fa més de deu anys que havíem dissenyat un projecte semblant a l’actual, però el 2011, amb l’arribada del primer govern Mas i les retallades, va quedar en un calaix. En assabentar-nos del projecte de la Diputació hem volgut estar-hi presents”, explica l’alcaldessa del Montmell, Imma Costa.

Concretament, la xarxa de calor que el Montmell vol tenir enllestida l’hivern que ve escalfarà els equipaments municipals del nucli de la Joncosa: l’ajuntament, l’escola, la llar d’infants, el local social i el centre cívic. Costa assenyala que han calculat que amb l’entrada en funcionament de la central de biomassa deixaran d’emetre 35 tones de CO 2 a l’any i s’estalviaran un 78% en la factura energètica, ja que passaran de 16.500 euros a uns 3.500.

A Alcover també porten gairebé una dècada al darrere de la instal·lació d’una central de biomassa i una xarxa de calor al municipi. El regidor de Medi Ambient, Xavier Torrell, recorda que ja van presentar un projecte a l’últim PUOSC, però amb les retallades de la Generalitat es van quedar sense subvenció. L’ajuntament alcoverenc és soci de l’Associació de Propietaris Forestals de Tarragona i ha estudiat experiències d’altres territoris en l’aprofitament de la biomassa.

Ara han reduït una mica el pressupost del projecte inicial per ajustar-lo a la convocatòria de la Diputació, amb un inversió total d’uns 250.000 euros -una quarta part es finançarà amb fons propis- i amb una central que donarà calor als dos equipaments educatius, els dos pavellons esportius i la piscina coberta del municipi. El primer projecte també incloïa el CAP i la llar de jubilats, però s’han hagut de descartar d’aquesta primera fase del programa Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona. Torrell valora molt positivament projectes com aquest perquè “permeten actuar al rerepaís i aprofitar la llenya dels boscos”.

El municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és un altre dels implicats en el projecte. Concretament s’instal·larà una caldera de biomassa a Vandellòs per escalfar l’Ajuntament i l’edifici que inclou el centre de dia, el consultori mèdic i el casal d’avis de Vandellòs. La inversió serà de 119.286 euros i entrarà en funcionament l’hivern del 2020.

En aquests tres municipis i la resta d’implicats en el programa impulsat per la Diputació s’estan fent xerrades informatives obertes a la ciutadania. A Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es va fer el 4 de març i a Alcover quatre dies després, mentre que a la Joncosa del Montmell es farà dilluns vinent, dia 25, a les set del vespre, a l’Ajuntament mateix.