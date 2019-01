Mort el gos, comença la ràbia

SEGURAMENT MAI sabrem què va passar exactament. Això només ho saben els dos agents de policia, els testimonis i el Shaitan, el gos abatut a Calafell. El fet se suma al cas de la Sota de Barcelona. En menys d’un mes, dos gossos morts a trets. L’11 de gener uns agents de policia, avisats pel veïnat de la presència d’un rottweiler que ja feia alguns dies que es passejava sense amo, es van desplaçar on es trobava el cadell de tretze mesos. En sentir-se acorralats i suposadament atacats pel gos de raça perillosa, tal com asseguren des del consistori, un dels agents, en defensa pròpia, va treure l’arma reglamentària i li va disparar dos trets. Tot seguit, com han explicat alguns testimonis, l’agent va rematar el gos amb un tercer tret.

El fet ha commocionat entitats animalistes de la zona i veïns de Calafell que, rabiosos davant d’aquesta situació, han sortit al carrer per demanar explicacions. No s’entén per què els agents no van seguir un protocol d’actuació, si és que el tenen en aquests casos, o per què no van demanar col·laboració de personal especialitzat en la recollida d’animals. Ironies de la vida, Calafell, gràcies a la voluntat de l’Ajuntament, és un municipi pet friendly (amic dels animals) i ha quedat en evidència al no saber gestionar la situació des d’un inici. L’Ajuntament, com ha de ser, ha donat suport a la professionalitat de la seva policia i ha culpat, per treure’s el mort de sobre, el propietari del gos, que el dia dels fets no era a casa. A través d’un comunicat, enviat amb retard, van donar les explicacions pertinents, però hi ha contradiccions en el relat dels fets. Una equivocació que els sortirà cara, a l’equip de govern, a quatre mesos de les municipals. El Pacma ha dut el cas a la fiscalia i hi ha molta gent rebotada.

Corren imatges que mostren com el gos de raça “potencialment perillosa” juga amb un infant de només tres anys. Em costa de creure que el mateix gos hagi d’atacar un policia. Ningú voldria estar en el lloc dels dos agents, però per això els preparen, per reaccionar davant d’una situació sense que ningú prengui mal. Ni ells, ni el gos. ¿Segur que etzibar tres trets era necessari? ¿Segur que no hi havia cap altra alternativa? El que és segur és que els gossos potencialment perillosos estan estigmatitzats per la seva condició. I això fa ràbia.