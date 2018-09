La Muntanyeta creix a Bonavista

Les actuals instal·lacions de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC) - La Muntanyeta estan al límit de la seva capacitat i hi ha llista d’espera per als seus diferents serveis. En un any aquesta situació es resoldrà, ja que les obres del nou centre La Muntanyeta - Bonavista avancen a bon ritme i acabaran el primer semestre del 2019. La previsió és posar en marxa les noves instal·lacions al setembre per arrencar el curs 2019-2020. Serà la culminació d’un projecte impulsat per Jaume Marí, fundador i director general de l’APPC-La Muntanyeta fins a la seva mort l’any passat. La recerca d’uns terrenys per construir el nou equipament va començar fa 15 anys amb la idea de posar fi al col·lapse de les instal·lacions de la Muntanya de l’Oliva, que es van crear fa quatre dècades i ja no cobrien la demanda de serveis per a persones afectades de paràlisi cerebral i altres encefalopaties.

Es van valorar terrenys a Cambrils, PortAventura o fins i tot la Savinosa, però finalment es van decantar per un espai que havia ocupat un institut de secundària a Bonavista, just al costat d’on ara hi ha l’Anella Mediterrània. L’Ajuntament de Tarragona va cedir l’edifici i els terrenys que l’envolten el 2014. Es tracta de 17.000 metres quadrats de terreny i 5.200 metres quadrats edificables. “L’edifici portava cinc anys en desús i estava en molt males condicions. Vam estudiar primer una intervenció per fases però ho vam descartar perquè vam veure que era inviable. I vam apostar perquè fos una reforma integral”, explica la gerent de l’entitat, Victòria Pelegrín.

Quatre dècades d’història

L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona (APPC) - La Muntanyeta va néixer el 1977 per oferir una opció escolar aleshores inexistent als nens i les nenes afectats de paràlisi cerebral. L’objectiu? Que es garantís la seva inclusió en els serveis educatius. Posteriorment es va crear el Centre Ocupacional i més endavant la Residència. “En les últimes dècades l’esperança de vida de les persones amb paràlisi cerebral ha augmentat, i això fa que els seus pares es facin grans i no les puguin cuidar. Ara tenim uns quants usuaris que superen els cinquanta anys. Hem notat més demanda de places de residència. El nou centre ens permetrà cobrir aquesta demanda i acabar amb les llistes d’espera”, assenyala Pelegrín.

L’objectiu aquests pròxims mesos, segons Pelegrín, és acabar de captar nous recursos de particulars i empreses per cobrir part del pressupost del nou centre, que se situa en els 6,5 milions d’euros.

Què és la pàràlisi cerebral?

Una de cada 500 persones al món té paràlisi cerebral; a Catalunya són més de 20.000. No és una malaltia ni es pot curar; és permanent i immutable. La paràlisi es deu a una lesió cerebral permanent produïda abans, durant o al cap de poc del naixement. El grau d’afectació és diferent en cada persona i les atencions són diferents. Un 30% dels afectats per paràlisi cerebral són nens i un 92% tenen discapacitat intel·lectual, mentre que un 95% tenen discapacitats associades i un 97% necessiten assistència per garantir la seva mobilitat. Un 93% requereixen un suport sanitari permanent.

Algunes xifres de La Muntayeta-Bonavista

Aposta per criteris

de sostenibilitat

L’edifici de La Muntanyeta a Bonavista s’està construint amb criteris de sostenibilitat, com la introducció d’elements com la geotèrmia o l’ús de plaques fotovoltaiques. L’objectiu és aconseguir una etiqueta energètica A per una gestió i manteniment posteriors equilibrats i assumibles. El projecte constructiu aposta per la claredat, la flexibilitat funcional, la relació interior-exterior i l’ús de sistemes intel·ligents i d’estalvi energètic. Hi haurà molta llum natural.

Les noves instal·lacions comptaran amb sistemes automatitzats que milloraran la qualitat de vida dels usuaris i també la seva privacitat. També hi ha una aposta important per les noves tecnologies.