El Museu Casteller de Catalunya de Valls estrena marca

El Museu Casteller de Catalunya, que encara la recta final abans de la seva obertura aquest estiu a la plaça del Blat de Valls, ha fet un pas més amb la presentació de la marca Món Casteller, Museu Casteller de Catalunya (MCC). Amb la definició de la marca, l’MCC ha encetat el camí per donar-se a conèixer, per promocionar-se com a símbol d’identitat del món casteller i per difondre els seus valors i el seu paper com a museu i eina de transformació del seu entorn. El pla de posicionament previ a l’obertura del Museu Casteller de Catalunya a Valls l’està impulsant l’empresa Expertus Turismo y Ocio.