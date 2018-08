El Museu Casteller, més a prop

El Museu Casteller de Catalunya ha entrat en l’última fase del projecte després que la UTE, liderada per Croquis, hagi guanyat el concurs de la museografia de l’espai. L’empresa barcelonina Croquis, amb prop de 40 anys d’experiència, compta amb un llarg currículum, en què destaquen treballs museogràfics al Born Centre Cultural i al recinte modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a Barcelona, i l’exposició sobre Gaudí i la Sagrada Família al Vaticà. La UTE -formada per Croquis, BTM Sound i Eurocatalana- executaran el projecte museogràfic per 1.660.227 euros.

La instal·lació de la museografia és l’última de les fases que queda per completar aquest equipament, que s’ha aixecat a la plaça del Blat de Valls i que ha impulsat el consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Valls i la Coordinadora de Colles Castelleres. L’oferta presentada per les tres empreses inclou el subministrament i instal·lació completa de tota la museografia, dissenyada per l’experimentat escenògraf i museògraf Ignasi Cristià, a més de les obres d’adequació de l’edifici del Museu Casteller, obra de l’arquitecte Dani Freixes.

Els socis de Croquis

Croquis executarà la museografia del Museu Casteller amb la participació de BTM Sound, per a tot l’equipament audiovisual, d’il·luminació i escenogràfic, i de la constructora Eurocatalana, que farà les obres d’adequació de l’edifici al projecte museogràfic. BTM Sound, empresa de Girona amb una experiència de 26 anys en el sector de muntatges escènics, espectacles i instal·lació de material audiovisual, ha equipat nombrosos teatres. Per la seva banda, Eurocatalana és una empresa important en el sector de les reformes i rehabilitacions arquitectòniques. Entre els seus treballs més destacats hi ha el reforç dels arcs del Saló del Tinell del Palau Reial de Barcelona i el manteniment i reparació del Palau del Parlament de Catalunya.