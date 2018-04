El Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet es renova

El Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet ha tornat a obrir les portes a principis d’abril, després de més de tres mesos tancat. El tancament ha servit per fer-hi una profunda remodelació. L’actuació s’ha centrat en la recepció, la botiga i l’espai de demostracions en directe de vidre bufat. Es tracta de la primera gran intervenció en aquest espai d’ençà que va obrir, el 1993, ara fa 25 anys.

L’actuació, impulsada per l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet, gestor del Museu i Forn del Vidre, ha representat una inversió aproximada de 90.000 euros, el 60% dels quals finançats per la Diputació de Tarragona a través de diferents programes. En concret, s’ha reordenat la zona de recepció, amb l’ampliació de la botiga i la construcció de nous lavabos. També s’ha habilitat un petit magatzem per a les peces destinades a la venda i s’ha museïtzat i posat en valor un antic i gran safareig de pedra redescobert durant les obres.

El visitant també percebrà una substancial millora en la zona de demostració en directe de vidre bufat, epicentre del Museu i Forn del Vidre. En aquest indret on treballa el mestre vidrier s’hi ha instal·lat un nou forn elèctric de fusió que substitueix l’anterior de gas, un canvi que permet guanyar en seguretat i possibilita un estalvi econòmic de gairebé el 40%. També s’han col·locat dos nous forns de refredament i s’ha reordenat la zona en conjunt ampliant l’espai per al públic. Així mateix, s’ha estructurat un nou espai de treball tancat al públic que combina les funcions de magatzem amb les feines de preparació de les peces per a la seva venda.

Podrà acollir vidriers externs

L’alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Güell, assenyala que aquesta actuació “esdevé un pas de gegant perquè el Museu i Forn del Vidre s’acabi convertint en un equipament cultural i turístic de referència a Catalunya, atesa la seva singularitat i atractiu per al visitant”. En aquest sentit, assenyala que se’n garanteix la viabilitat fent-lo sostenible tant econòmicament com mediambientalment. Amb el nou taller, modern i preparat, també s’obre la possibilitat d’acollir vidriers externs, que podran llogar el taller per dur a terme les seves obres i convertir-lo, així, en un referent del sector. Per la seva banda, la regidora de Turisme, Rosa Albes, destaca la importància d’aquesta millora com a pol d’atracció de nous visitants a la vila.

En un futur pròxim, l’Ajuntament incidirà en l’espai expositiu situat a la primera planta del museu, on hi ha la col·lecció de peces de vidre local. L’objectiu és fer-lo més didàctic per al públic i destacar-ne els elements més emblemàtics i significatius, que converteixen el vidre de Vimbodí en un recurs etnològic i turístic únic a Catalunya.

Una tradició iniciada a l’Edat Mitjana

El Museu i Forn del Vidre manté viu l’esperit vidrier que va impregnar la vila durant la primera meitat del segle XX, quan van arribar a funcionar fins a quatre forns de vidre i una activitat paral·lela de revestiment de garrafes amb sarga. Però la tradició vidriera al municipi és molt més antiga: es remunta al segle XII, en plena construcció del monestir de Poblet. Aleshores hi havia un forn de vidre a la zona de Nerola on es fabricaven les llànties i altres peces de vidre per a la nova abadia cistercenca.

No va ser fins a principis del segle XX quan la producció vidriera va esdevenir una indústria. S’hi produïen objectes per a diferents usos: industrial, religiós, decoratiu, agrícola i, especialment, d’ús domèstic. Les principals peces que sortien dels forns eren porrons, setrills i garrafes de vidre català verd i blanc, i també càntirs, salers, abeuradors de canaris i peces decoratives.

El Museu i Forn del Vidre, en funcionament des del 1993 (el museu) i 1996 (el forn), així com la Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, Vitrum, de la qual ja s’han celebrat quatre edicions, donen fe d’aquest esplendorós passat vidrier de la zona.