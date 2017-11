El Museu de Reus exposa una col·lecció d’art tecnològic cedida pel grup Ticnova

Aquest mes de novembre arriba una de les propostes més originals de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017, dins de l’eix de Coneixement, Creativitat i Innovació. Es tracta de l’exposició de la col·lecció d’art tecnològic de Ticnova, que es podrà veure al Museu de Reus del 23 de novembre al 3 de març de l’any vinent i compta amb obres singulars i úniques.

L’empresa reusenca Beep, del grup Ticnova, amb més de 400 botigues i que comercialitza productes informàtics i tecnològics per a particulars, pimes i educació sota la marca Beep, ha cedit a l’Ajuntament de Reus la seva col·lecció d’art tecnològic, integrada per peces molt singulars que van ser triades durant les diferents edicions dels premis Beep Art Electrònic entre el 2003 i el 2017. Aquestes peces són un testimoni de l’evolució de la creació artística a través de diferents mitjans digitals i tècnics. La comissària de l’exposició és Roberta Bosco i el director de la col·lecció, Vicente Matallana. La col·lecció de Beep és la primera de tot l’Estat especialitzada en l’art vinculat a la ciència i la tecnologia.

Beep Art Electrònic aplega obres seleccionades al llarg de catorze anys d’activitat i ha generat, a través de més de quaranta obres, una col·lecció que es troba entre les més importants d’Europa en la seva especialitat. Ha participat com a col·lecció convidada a la Biennal of the Moving Image a Frankfurt. La col·lecció Beep Art Electrònic participa també amb l’exposició de les seves obres a l’IVAM (València), el festival ArtFutura, la galeria Paço das artes a São Paulo (Brasil) i l’NC-arte a Bogotà (Colòmbia).

Memorimage 2017

Un any més torna el festival internacional de caràcter competitiu centrat en pel·lícules que incorporen imatges d’arxiu en moviment. Reus aposta novament, i aquest any en el marc de la Capital de la Cultura Catalana, per la importància de la recuperació i conservació del patrimoni audiovisual i pel valor de la imatge en la configuració de la memòria individual i col·lectiva.

La dotzena edició del Memorimage - Festival Internacional de Cinema de Reus s’inaugura avui a les 21.00 hores i es desenvoluparà fins dissabte en diferents espais de la ciutat. Per consultar la programació completa es pot accedir a Memorimage.reus.cat.

Un congrés sobre les ciutats futures

C reant junts les ciutats del futur, ara! és el títol d’un congrés per reflexionar sobre el futur de les ciutats que es desenvoluparà amb diverses conferències i tallers en diversos espais de la ciutat el 17 i el 18 de novembre i que comptarà amb p onents internacional de renom.

L’objectiu de l’esdeveniment és iniciar un procés de desenvolupament de Ciutats Integrals a Catalunya en el qual Reus es converteixi en la ciutat capdavantera. El pensament integral és un nivell de consciència i desenvolupament humà i social que integra totes les dimensions de la realitat des de les diferents perspectives. Es volen visibilitzar i conèixer iniciatives i experiències rellevants en el desenvolupament de ciutats integrals.