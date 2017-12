‘Ningú és un zombi’ es converteix en un musical i s’estrena a Reus

La ciutat de Reus es converteix enguany, amb la Capital de la Cultura Catalana 2017, en un escenari nadalenc ple d’espectacles a l’aire lliure, atraccions, teatre, dansa, música i circ. Les places Mercadal i Prim acolliran els dissabtes espectacles per a tots els públics a partir de dos quarts de vuit del vespre.

També hi trobarem una programació cultural molt potent. El 26 de desembre, a les 18 i a les 21 hores, al Bravium Teatre, concert de Nadal amb Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries amb l’espectacle Lo misteri de Nadal. I el mateix dia, a les 19 hores, al Bartrina, es representa El poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra. El dia 29, a les 21.00 hores al Teatre Fortuny, la Strauss Festival Orchestra i l’Strauss Festival Ballet Ensemble ofereixen el Gran Concert de Cap d’Any de Johann Strauss. I el 4 de gener, al Fortuny a les 21 hores, Concert de Cap d’Any amb l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat.

L’escriptor i dramaturg reusenc Jordi Folck va escriure fa tres anys Ningú és un zombi (Barcanova), una novel·la juvenil sobre el bullying que s’ha convertit en un llibre molt recomanat a les escoles per abordar aquest problema. El mateix Folck ha adaptat la novel·la com a musical, un espectacle a mig camí entre el teatre, el cinema i el món dels titelles. Les lletres són seves i la música d’Oriol Guinovart. El març passat va començar a treballar amb la companyia Teatro Calánime en el muntatge, que s’estrenarà el 28 de desembre a les sis de la tarda al Teatre Batrina. Després està previst que faci gira per diferents localitats del país.

Folck explica que es tracta d’un espectacle familiar, que inclou deu cançons, amb una atmosfera que recorda les pel·lícules de Tim Burton. El director és Joan Rigat i el repartiment està format per cinc actors. A més, en el muntatge hi apareixen tres titelles gegants als quals posen la veu tres grans actrius catalanes: Lloll Bertran, Mont Plans i Mercè Comes...

El protagonista de la història és Waldemar Ics, que arriba de Polònia, amb deu anys, a una escola catalana on per la particular condició de mort vivent serà rebutjat i perseguit pels companys de classe. Quan busca amistat i afecte obté menyspreu especialment d’un company (sense nom) que comprendrà, massa tard, que l’amistat veritable no hi entén de diferències socials o culturals de vius o morts. Que l’afecte, en definitiva, traspassa el llindar del temps.

El Cant de la Sibil·la, al santuari de Misericòrdia

El santuari de Misericòrdia acollirà enguany per primer cop el Cant de la Sibil·la. Serà el diumenge 24 de desembre a partir de les onze de la nit. D’aquesta manera, la capital del Baix Camp s’uneix a moltes localitats dels Països Catalans on es pot escoltar aquesta tradició nadalenca.

El Cant de la Sibil·la és un cant d’origen medieval que es cantava al sud d’Europa, escrit en català i de melodia gregoriana arcaica. Les sibil·les exercien de pitonisses. En aquest cas, profetitza l’arribada del Redemptor i del Judici Final.