Nadal més que mai

“It’s the most wonderful time of the year” diu Andy Williams. Jo també. M’encanten aquestes dates per tot el que signifiquen, evidentment, i per la seva incomparable posada en escena. Nadal és una embriagadora explosió de llum i elements icònics reconeixibles arreu del planeta. És un gran espectacle amb un estilisme que s’ha anat construint i enriquint al llarg del temps. I enguany, amb el que està passant, sembla que, majoritàriament, encara ens hi volguem esmerçar més per reivindicar l’alegria de viure i la nostra forma de celebrar-la. Si més no, la meva ciutat llueix esplèndida.

Però el Nadal no ha tingut sempre aquest caràcter festiu (felicitacions, àpats, regals, bons propòsits) ni, per descomptat, atrezzo. Fou Charles Dickens qui l’any 1843 va “inventar” l’esperit nadalenc en forjar, amb el seu “Conte de Nadal”, aquest imaginari d’amor, retrobament i generositat. Dickens, amb la seva consciència social, és un dels creadors de la narrativa del segle XIX. La seva transformadora novel·la va anar unida a un altre fet que seria decisiu per a configurar, en aquest cas, la forma com vestim el Nadal avui. Un parell d’anys abans, el príncep consort de la Reina Victòria, com a bon bavarès, havia col·locat un arbre de Nadal al castell de Windsor (des del segle XVII es decoraven avets a Bayern) de manera que aquest costum s’extendria també pel món anglosaxó. Recordem que, el 1824, Ernst Anschütz va versionar la cançó popular “O Tannembaum!“esdevinguda la nadala oficiosa de la indissoluble vinculació entre Nadal, avets i espelmes (il·luminació). Tallar arbres o branques i decorar-los no és nou. Els babilonis hi deixaven regals, els romans penjaven llorer, els nòrdics tenien un freixe sagrat. Des dels anys vint, la Casa Blanca inaugura el seu arbre cerimoniosament.

A casa nostra, de tradició catòlica, aquest símbol no es va generalitzar fins els anys setanta (el 1982 es va veure el primer al Vaticà) però des del segle XVIII muntem el pessebre català ja que cada indret va adaptar a la seva pròpia idiosincràcia la idea originària de Sant Francesc d’Asís. Ara tenim emblemes nadalencs de diferents latituds per poder triar i remenar, tots carregats de bellesa i sentit! Us desitjo molt Bon Nadal, enguany més que mai.