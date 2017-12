Segunda Guerra Mundial: 10 historias apasionantes és el títol del nou llibre del calafellenc Laureano Clavero, que ha escrit a quatre mans amb Pere Cardona i ha sigut publicat per Ediciones Oblicuas. Clavero, nascut a Buenos Aires el 1980 però resident a la localitat del Baix Penedès des de fa uns quants anys, és director de cinema i fotògraf i un apassionat de la Segona Guerra Mundial. El seu últim film, El diario de Peter Brill, també es va publicar com a llibre amb el CD del documental. El barceloní Pere Cardona és investigador i divulgador històric.

Entre la desena d’històries que recull el llibre escrit per Clavero i Cardona hi ha la de l’avió alemany que va caure al Pirineu català el 1944, la d’un jove pilot alemany que va ser entrenat per a la missió secreta de bombardejar Nova York, la del paper de la màfia durant el conflicte bèl·lic i la de la fuga a l’Argentina d’un partisà croat.