Novetats al Circuit de Curses per Muntanya del Camp Tarragona

El Circuit de Curses per Muntanya del Camp de Tarragona arriba enguany a la quarta edició i presenta algunes novetats en el reglament, en què destaca la Marrec Trail, un circuit per als més petits (de 10 a 15 anys) amb curses adaptades a les seves característiques i sense caràcter competitiu però amb premis per als participants.

La Cursa de la Vila de Falset, que es disputa l’11 de setembre, s’incorpora com a novetat al circuit, i la Cursa de la Portella, que es disputarà el 23 i 24 de març, presentarà més de 6 quilòmetres nous en la cursa del Circuit Clàssic i un en la cursa del Circuit Express. La KV Montsant, per la seva banda, enguany canvia d’ubicació i es farà a la Morera de Montsant. Aquest circuit aplega un total de set proves, que es disputen entre el 24 de març i el 3 d’octubre en diverses poblacions del Camp de Tarragona.