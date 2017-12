ORIOL GENÉ: “En cada foto que faig intento extreure la tendresa d’un lloc, transmetre un sentiment”

Oriol Gené és un jove cambrilenc de 36 anys que ha passat, en poc temps, de ser pescador en una barca d’arrossegament a ser un dels instagramers de referència a la demarcació. Gràcies a a les seves captures ha començat a construir-se un nou futur professional. Parlem amb ell d’aquest procés evolutiu i de la xarxa social Instagram.

Com vas començar a aficionar-te a la fotografia?

Vaig iniciar-m’hi a través de Facebook. Penjava les imatges que feia quan anava a pescar, sobretot a la sortida de sol, quan acabava la jornada.

Amb alguna finalitat?

La meva mare tenia càncer i estava en tractament, i cada sortida de sol feia la foto perquè agraïa que continués viva, i quan arribava li ensenyava les imatges. Ella és la meva principal crítica.

Encara ets pescador?

Vaig deixar de pescar l’any passat. Ja feia força temps que la gent em deia que tenia molta vista per fer fotos i vaig decidir fer el pas.

Quants anys feia que et guanyaves la vida amb la pesca?

Portava 12 anys treballant com a pescador. Per a mi, deixar-ho va ser fer un canvi radical.

I com es passa de ser pescador a tenir més de 50.000 seguidors a la xarxa social Instagram?

Tot plegat va ser després d’una captura senzilla que vaig fer amb una reproducció de Buda en què donava el bon dia als meus seguidors. S’hi veia el reflex de l’escultura sobre l’aigua. Als gestors d’Instagram els va agradar i la van destacar...

Durant aquest temps vas ser suggerit per Instagram. Què vol dir això?

És com els Oscars de la fotografia en aquesta xarxa social. Fa que el teu valor com a fotògraf pugi. Mentre vaig estar com a suggerit per Instagram, en només dues setmanes vaig passar de 5.600 a quasi 60.000 seguidors. El meu mòbil treia fum.

Entenc que, veient els teus inicis, has sigut totalment autodidacte...

Sí. Però des d’aquest setembre soc alumne de l’Institut Català de Fotografia. Són tres anys d’estudis i llavors obtens el títol de fotògraf.

De pescador a fotògraf... Quin canvi de vida!

Encara no m’ho crec, va ser una decisió molt difícil. Vam parlar-ne a casa, amb la família, i em van animar perquè em dediqués a la fotografia.

¿Pots viure treballant com a fotògraf, o encara és aviat?

De moment faig treballs puntuals, però el que vull ara, sobretot, és formar-me, millorar la meva tècnica.

D’on et ve aquesta passió per l’art de la fotografia?

La veritat és que sempre m’havia agradat el dibuix; la fotografia va arribar d’una manera més indirecta. Tot i això, des del meu entorn sempre m’han dit que era creatiu, que tenia talent per fer instantànies.

Què vols explicar amb les teves captures a Instagram?

En cada foto que faig intento extreure la tendresa d’un lloc que veus cada dia, transmetre un sentiment a la imatge, que aporti alguna cosa a la gent que la mira. L’ull és l’ànima de la persona.

¿Penses que tothom pot fer bones fotografies?

Crec que sí. Tothom porta una càmera a sobre i pot fer grans instantànies. La diferència és el que veu el fotògraf, és a dir, en la part creativa de les persones, de qui captura la imatge.

¿T’ha ajudat ser pescador durant tants anys a l’hora de fer aquestes fotos que penges a les xarxes socials?

Sí, sobretot per calcular el temps i saber com estarà el cel abans, fins i tot, de sortir de casa.

Què t’ha proporcionat estar present a Instagram?

Sobretot visibilitat, que la gent em reconegui i tenir el reconeixement d’altres instagramers.