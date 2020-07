Un paradís per als amants de la muntanya

Imagineu un municipi on al matí pugueu practicar senderisme travessant la muntanya i a la tarda anar a una platja envoltada d’un entorn natural i gairebé verge per fer-hi un bany reconfortant. I si al vespre encara teniu ganes d’estirar les cames, podeu agafar la bicicleta i circular pel passeig marítim, o potser fer una partida de pàdel, una bona opció per tancar una jornada intensa. Aquest indret on es pot practicar tot tipus d’activitat esportiva és l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors.

En aquest sentit, la destinació destaca per la seva àmplia oferta d’espais de natura i activitats per fer a l’aire lliure. Una bona mostra d’aquesta realitat és l’extensa xarxa de camins i pistes forestals d’uns 180 quilòmetres, amb diverses rutes habilitades de tots els nivells.

Aquests camins transcorren per llocs que permeten gaudir d’unes vistes espectaculars, com panoràmiques de la costa i les muntanyes litorals, paisatges protagonitzats pels característics marges de pedra seca de la zona; o pels barrancs de la part més plana de les muntanyes; o per l’espai natural protegit del Torn... El municipi disposa d’una àmplia varietat de camins, senders i rutes per recórrer d’una manera esportiva o més lúdica, per fer acompanyats de tota la família.

Recentment s’ha editat un nou pla de les principals rutes senderistes del municipi. Itineraris amb atractius turístics com la zona rocosa de la mola de la Viuda; el poble abandonat de Remullà, al coll de Pressó, des d’on es veu el poble de Vandellòs; les vistes del mar, del delta de l’Ebre i del Camp de Tarragona en general, que es poden admirar des de la mola de Nadell a l’Hospitalet de l’Infant; les formacions rocoses del barranc de Llèria... Cada un dels recorreguts inclou un codi QR, perquè la gent pugui descarregar-les i seguir amb el telèfon mòbil o amb un dispositiu GPS.

L’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors acull una flora excepcional que cada any esclata per a tots els que s’apropen a observar-la. Omplen de color els camps, romers i brucs, farigoles i mare-selves, roselles, orquídies i rosers silvestres. Una llista completa i molt diversa que converteix aquest territori en un espai únic tant per a botànics com per als senderistes que gaudeixen de la descoberta natural de manera tranquil·la i reposada.

Gran part del recorregut d’aquests camins i rutes per viure la muntanya formen part de l’espai protegit per la Xarxa Natura 2000 Tivissa-Vandellòs-Llaberia i pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) Muntanyes de Tivissa-Vandellòs.

Rutes BTT

Els amants de la BTT tenen al seu abast vuit itineraris que transcorren per tots els pobles del municipi, amb diversos graus de dificultat (fàcil, mitjana i alta). Estan adreçats a tots els públics, de manera que permeten fer des de sortides familiars fins a sortides de nivell expert.

Perquè tothom conegui aquests itineraris hi ha uns fullets desplegables que contenen un mapa de les rutes, una breu descripció amb una fotografia de cadascuna i recomanacions per als ciclistes. D’altra banda, al llarg de les diverses rutes i davant dels punts d’informació hi ha panells amb codis QR. Així, els usuaris es poden descarregar tota la informació directament al seu smartphone.

L’entorn rural

A través d’aquestes rutes, a peu o en bicicleta, es pot descobrir un ric entorn rural que ens transporta a una altra època. Com se sol dir, “les pedres parlen” i a l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors les restes dels nuclis deshabitats i de les masies, que van ser abandonats a mitjan segle XX, deixen testimoni d’una vida rural, consagrada al camp, amb oficis ara desapareguts o en vies d’extinció.

Aquest és el cas de Castelló, sota la cinglera dels Dedalts, que reviu amb la celebració de la Rústic Festa a l’agost; de Fatxes, situat sota el coll de Fatxes i obert entre la serra de Montalt i la mola de Genessies, que va captar fa uns anys l’interès de Masayuki Irie, arquitecte amb un departament propi a la Universitat Waseda de Tòquio, que va rehabilitar dues cases a la vila; de Remullà, al nord de Vandellòs, on actualment es pot llogar un refugi esportiul, i de Gavadà, que conserva les restes d’una torre circular medieval. Uns nuclis que captiven per l’equilibri amb l’entorn.

Fortificacions de la Guerra Civil

Durant la Guerra Civil espanyola, el Coll de Balaguer, ubicat al municipi, va ser considerat una posició estratègica de la defensa republicana. S’hi va construir un sistema defensiu format per trinxeres, parapets, nius de metralladora, polvorins, refugis i altres elements, aprofitant els accidents naturals del perímetre del port muntanyenc.

Les fortificacions van quedar en alguns casos inacabades i finalment no van ser utilitzades en atac terrestre, en produir-se l’ofensiva militar franquista pel front de l’Ebre. Amb la derrota republicana, van quedar desertes i oblidades, i ara s’estan recuperant.