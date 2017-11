‘Pla de xoc’: els polítics també poden ser còmics

Una reunió en una suite d’un hotel de luxe entre el líder d’un partit de dreta i la cap de llista d’una formació d’extrema esquerra, quinze dies abans d’unes eleccions, amb l’objectiu d’arribar a un pacte de govern: segons les enquestes sumen majoria. És el punt de partida de Pla de xoc, la primera obra que representarà el grup de teatre altafullenc Treaterapia, els dies 18 i 19 de novembre al Casal La Violeta d’Altafulla, a les 22.00 i a les 20.00, respectivament. També és la primera obra de teatre que ha escrit Joan Maria Vidal, un dels fundadors del grup i amb àmplia trajectòria en diverses companyies teatrals del Baix Gaià i Tarragona, malgrat que només té 35 anys.

“Fa temps que em rondava pel cap l’argument d’una obra de teatre i gràcies als ànims d’una amiga, la Laia Marsà, la vaig començar a escriure i ens vam animar a crear una companyia teatral a Altafulla, on no n’hi havia cap. Ho vam penjar a Facebook el gener passat”, explica Vidal, que destaca la bona resposta de diverses persones que han acabat formant la companyia: Xavi López, Anna Mulet, Arantxa Piqué, Marc Novell, Rosalia Pulido i Marianella Yanes. Tots tenien experiència teatral prèvia -una de les coses que buscaven-, excepte una de les integrants dels vuit que finalment formen part de Treaterapia, Anna Mulet.

Procés d’integració del grup

La primera trobada del nou grup va ser el 27 de març, coincidint amb el Dia Mundial del Teatre. Els primers assajos van servir per integrar el grup, perquè la majoria no es coneixien entre si. Però aviat va sorgir un bon feeling entre els membres. “Volíem fer gaudir la gent però també passar-nos-ho bé. Somriure és una teràpia i d’aquí surt el nom del grup”, comenta Vidal, que va aprofitar aquestes primeres sessions per aturar la redacció de l’obra i adaptar-la als membres. Pla de xoc va passar de ser un muntatge teatral de dos actors a set. A més dels dos polítics protagonistes, Josep Fornés i Anna Martí, es van afegir al repartiment cinc personatges més: l’agent de seguretat privada de Fornés, una companya de partit i una assessora política de Martí, una florista i un empleat del servei d’habitacions de l’hotel.

Vidal ha cedit la direcció a Marianella Yanes, una de les membres de Treaterapia i escriptora, guionista, periodista i actriu veneçolana resident a Altafulla. El text el va acabar al principi de l’estiu i al setembre van començar els assajos definitius.

L’autor considera que l’obra es pot situar en qualsevol país i que tothom podrà posar cares diferents als protagonistes. “Sense tocar la política, Pla de xoc toca els polítics. No tot el que veiem a la televisió és real i l’obra parla justament d’això. És una comèdia i l’espectador riurà, però també tornarà a casa amb un missatge final molt potent. La gent sortirà del teatre pensant”, assenyala Vidal, que destaca que ja s’han fet gestions per representar l’obra en altres poblacions, a més d’Altafulla.