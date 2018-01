Problemes amb internet i llargs talls de llum i aigua

El gran problema que tenen aquests micropobles és, segons els seus alcaldes, la qualitat dels serveis bàsics. “Quan hi ha una tempesta o una ventada, tenim problemes amb l’aigua i l’electricitat i les companyies tarden a reparar l’avaria. El servei d’internet es penja cada dos per tres. És horrible”, afirma l’alcalde de la Febró, Sergi Cotilla, que apunta la necessitat d’una bona xarxa telemàtica per poder atraure nous habitants que puguin treballar des del poble.

Des de Renau, la seva alcaldessa, Rosa Maria Parès, també és molt crítica: “La telefonia fixa i internet es tallen sovint i l’actuació d’Endesa deixa molt a desitjar. Els darrers mesos hem tingut dues avaries de llum que ens van deixar als vuitanta abonats del municipi nou hores sense subministrament un cop i més de set l’altre”. Des de Senan, la seva alcaldessa, Carme Ferrer, recorda que la nevada del març passat va deixar el poble sense llum durant més de 48 hores: “L’oligopoli energètic ha fet que no inverteixin des de fa molts anys en manteniment de línies en zones poc poblades, i ara es paga”.

“A l’Ajuntament ens demanen que treballem amb plataformes electròniques amb les altres administracions, però tenim una connexió a internet molt precària. Això també passa en municipis més grans propers a nosaltres. Fins ara hem funcionat amb Iberbanda, que ha estat absorbida per Movistar, però estem buscant alternatives a les grans empreses”, comenta l’alcaldessa de Senan.

També l’alcalde de la Torre de Fontaubella, Jaume Rofes, denuncia els problemes que té el seu municipi amb la cobertura de telefonia mòbil i la poca velocitat d’internet. Rofes considera vital per al futur dels micropobles la millora de les comunicacions per carretera i ferrocarril, i sobretot de les noves tecnologies: “D’aquesta manera aconseguiríem saba nova, vitalitat per al poble. La gent jove podria treballar des del poble, cosa que ara no passa”.

Rofes també assenyala els problemes amb el subministrament d’electricitat i aigua quan hi ha tempesta, el servei deficient de ferrocarril als municipis de la comarca on encara queden estacions i l’estat de la xarxa de carreteres. A Senan ja fa uns quants anys que no poden consumir l’aigua de l’aixeta per l’alta concentració de nitrats que fa que no sigui potable; Carme Ferrer apunta que aquest any podria quedar solucionat aquest problema gràcies a una inversió de l’ACA superior als 200.000 euros en un projecte en què es treballa des del 2016.

A Senan, consell obert en lloc de ple

Senan és l’únic Ajuntament de la demarcació que funciona a través d’un consell obert i no amb un ple. En el consell obert hi participen tots els habitants majors d’edat i les decisions importants, com el pressupost municipal o projectes, es prenen per majoria absoluta dels participants. La llei ho permet en municipis amb menys de cent habitants, però l’any 2011 diversos ajuntaments que funcionaven d’aquesta manera van passar a fer-ho amb plenari.

“El consell obert té l’avantatge que els projectes s’aproven amb la tranquil·litat de tenir el suport explícit dels ciutadans, però alenteix la presa de decisions perquè s’ha de convocar el consell obert i cal que hi assisteixin almenys el 50% dels empadronats amb dret a vot”, explica l’alcaldessa de Senan, Carme Ferrer, que està acompanyada de dos regidors més.