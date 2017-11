Projecten un centre cooperatiu a l’antiga fàbrica del Catllar

La Fàbrica de la Transició és el nom del projecte que vol convertir l’antiga fàbrica tèxtil i de paper del Catllar, a la riba del riu Gaià, en un centre pioner basat en el sistema d’una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús, un model molt estès al nord d’Europa. L’espai tindrà un triple vessant: d’habitatge, empresarial i cultural. La fàbrica de paper i de teixits del Catllar va ser construïda el 1754 al costat d’un vell molí medieval. Els intensos canvis del segle XX van provocar que s’abandonés a partir dels anys 70 i que es deteriorés.

“Serà un projecte positiu per a la societat i per al poble on es desenvoluparà. El Catllar es farà seva la fàbrica, amb les històries i les anècdotes que acull. Volem generar feina als pobles a partir de les noves tecnologies”, explica un dels impulsors del projecte, l’arquitecte tarragoní resident al Catllar Saül Garreta, que apunta que estan en contacte amb la cooperativa d’habitatge Sostre Cívic per a l’estructura legal i antiespeculativa del projecte.

Els impulsors del projecte ja han donat la paga i senyal per l’antiga factoria. El despatx d’arquitectes tarragoní format per Ferran Gris, Edurne Castor i Abel Rodríguez ja està treballant en el projecte, que planteja tres edificis diferents: un cohabitatge amb un 25% de serveis comuns, un hostal i una colònia residència d’artistes. El cohabitatge es regirà a través d’una cooperativa que permetrà als socis disposar de drets d’ús d’un habitatge per a tota la vida aportant un capital social, sense ser-ne, però, propietaris.

La Fàbrica de la Transició planeja oferir un dels llocs de vida i d’experimentació més progressistes d’Europa amb l’objectiu de ser reproduïts en altres pobles i ciutats. Tindrà més de 4.000 metres quadrats d’espai habitable i més de 1.000 metres quadrats d’espais comuns, amb horta al voltant, en què sigui possible conrear menjar orgànic i produir la pròpia energia renovable, i amb una aposta per la mobilitat sostenible. També es planteja un espai de treball ( coworking ) internacional i un taller d’alta tecnologia (FabLab). Un espai evocador on unir naturalesa i art, on desenvolupar experimentacions artístiques de tota mena i albergar conferències d’alta qualitat.

Des de l’Ajuntament del Catllar el regidor d’Urbanisme, Joan Díaz, afirma que veuen amb bons ulls el projecte pel seu vessant cooperatiu i perquè evitarà que la fàbrica s’ensorri definitivament. Díaz afirma que des del consistori es donaran les màximes facilitats, però que es tracta d’un projecte privat.

Els impulsors del projecte

Saül Garreta: arquitecte material, és director de Garreta Arquitectes, amb 20 anys d’experiència en l’àmbit de l’arquitectura pública i privada a Catalunya. Líder del projecte Reviure Solanell, un poble abandonat que torna a la vida el Pirineu català.

Matthieu Lietaert: arquitecte social amb deu anys d’experiència en ecoviles urbanes i cohabitatge. Facilitador de grup i cofundador de l’Échappée, cohabitatge de 18 apartaments al centre de Brussel·les, a Bèlgica. Doctor en ciències polítiques i director del film Els negocis de Brussel·les (TVE, ART) sobre el lobi de les empreses. Autor d’ Homo Cooperans 2.0 sobre l’economia col·laborativa (Icaria Editorial 2017, amb un prefaci de Michel Bauwens) i d’un llibre i DVD sobre ecoviles urbanes en francès i italià (amb DVD).

Rafael López-Monné: arquitecte cultural. És geògraf i fotògraf amb més de vint anys d’experiència en processos de desenvolupament rural i valorització del patrimoni. Expert en la recuperació de camins tradicionals i en el foment de les mobilitats alternatives a les societats actuals. Conductor dels projectes de creació de xarxes de camins del Priorat i de l’Anella Verda de Tarragona.