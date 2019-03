Prou targetes liles

CADA COP QUE ET sentis inferior, targeta lila. Sempre que escoltis que la culpa és teva i per això qui aparentment t’estima et marca la cara, targeta lila. Quan vegis que algú com tu pateix abusos, targeta lila. Si t’adones que els seus ulls van a l’escot i que a més quan parles no t’escolten, targeta lila. I cada vegada que sigui necessari, targeta lila. Com si fóssim àrbitres, haurem d’anar amb targetes liles mentre a les dones i als homes no se’ns tracti per igual. La targeta lila és el símbol que ens serveix a totes les dones el dia 8 de març per dir que som aquí. Que un dia més hem sortit al carrer per reclamar els nostres drets, que la igualtat no és un caprici sinó una obligació de la societat en la qual vivim. Que les diferències entre homes i dones són evidents i malauradament excloents, i això no ens fa ser ni millors ni pitjors, simplement diferents.

Les dones estem fartes, esgotades de demostrar, dia rere dia, que per ser iguals que un home hem de ser superdones. I mentre ho hàgim de ser no es pot parlar d’igualtat. Homes, la responsabilitat també és vostra. Al segle XXI ja s’hauria d’acabar això del sexe dèbil. La societat va massa a poc a poc per a totes les que sentim la urgència de sortir al carrer i reclamar una igualtat que si bé s’ha aconseguit per sort en molts aspectes, no en tots és una realitat. Ni un sol 8 de març més. Volem el que és de totes i tots: igualtat, respecte i llibertat. I que mai més, en cap cas, hàgim de mostrar una targeta lila.