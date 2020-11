Prova d'amor

MALGRAT QUE POT semblar el contrari, l’amor és una cosa força empírica. Com tots els sentiments, diríem que pertany a l’esfera immaterial i que és la sublimació de l’ànima, però a la pràctica només sabem que existeix quan es du a terme. Si no em demostres amb fets que m’estimes, el teu amor no és real. Si em dius que m’estimes molt però mai no em cuides ni ets al meu costat quan ho necessito, no tinc manera de comprovar-ho. Si proclames estimar la teva terra però mai no fas res per defensar-la o protegir-la només són parole, parole.

Tota ciència i coneixement es fonamenta en demostrar l’existència d’una cosa, no pas en demostrar la seva no-existència, que, de base, ja està demostrada. L’amor és el motor del món perquè mou les persones a fer tota mena d’accions. Si no, seria només un bonic concepte, una idea més dins el món de les idees, com la idea filosòfica de Plató de l’amor pur per la bellesa sense cap mena de materialització (l’amor platònic, terme erròniament interpretat i popularitzat com a definició de l’amor no correspost).

L’amor que totes reconeixem és molt palpable: toca, abraça, acompanya, alimenta, cuida, consola. Morim i matem per amor. Traïm, robem, mentim. Escalem muntanyes, travessem rius i solquem oceans. És un atribut espiritual que esdevé matèria viva. Converteix allò que és invisible en visible. Pura màgia.

Aquests dies de pandèmia, en què les nostres interaccions socials estan tan limitades, algunes formes d’expressió de l’amor ens han estat arrabassades i, per tant, la seva materialització. Per desgràcia, la majoria de nosaltres hem perdut amics o parents durant aquests mesos i no hem pogut fer-los els comiats que voldríem, de manera que ha quedat molt minvada la nostra capacitat de poder dir amb fets que els estimàvem. Potser moltes de nosaltres teníem actes, celebracions o homenatges que han quedat ajornats i molts ja mai no es duran a terme. Oportunitats perdudes per expressar afectes que potser de paraula i en el dia a dia no sabem o no podem expressar, ni molt menys demostrar, de forma prou tangible. Poder fer palesa la nostra estima és força necessari tant per a nosaltres com per a l’altra part extensivament. Aquest virus ens ha privat d’això, també.