‘Què trameu?’, eix del quart TEDxTarragona

La quarta edició del TEDxTarragona se celebrarà el divendres 18 de maig al Palau de Congressos. Què trameu? és la pregunta que serà l’eix vertebrador de la jornada. “Aquest any el TEDxTarragona presentarà idees sobre què som capaços de fer les persones en grup, el que creem quan teixim xarxes humanes i tramem projectes i idees que poden donar com a resultat experiències positives i constructives, però també existeix l’altra cara de la moneda, xarxes que es creen per cometre delictes, actes il·legals -explica Agustí Lopez, el responsable de l’equip organitzador-. Sobre tot això reflexionarem en l’edició d’aquest any. Les vuit persones oradores ens explicaran què tramen en la xarxa humana de la qual formen part”.

Els ponents

Ja es coneixen vuit dels deu encarregats de les xerrades. Genís Roca, expert en com la transformació digital està alterant els entorns personals, professionals i empresarials, formarà part del TEDxTarragona d’aquest any. Roca és un reconegut especialista en estratègia digital, anàlisi de l’entorn i models de presència. També hi seran Núria Soler, mentora en lideratge i organització d’empresa i coach esportiva i executiva, que parlarà de les trames que es desenvolupen en equips d’alt rendiment; Xavier Muniain, tarragoní i aliguer, portador des de fa més de 30 anys de l’emblemàtica Àliga del Seguici de Tarragona, que aglutina un immens suport popular; José Luis David Martín, expert en opensource, en el desenvolupament de programari de codi obert; Irene Montiel, criminòloga i doctora en psicologia, experta en ciberdelinqüència i ciberbullying, i Lolita Bosch, escriptora i impulsora d’un campus literari per promoure la pau i combatre les xarxes de narcotràfic a Mèxic. El cartell es completarà amb altres aportacions que l’equip està concretant.

El Palau de Congressos acollirà un any més el TEDxTarragona, que començarà a les quatre de la tarda i, a més de les característiques presentacions, el públic assistent es trobarà amb actuacions i activitats que es faran públiques el mateix dia. “Repetim la Sala August del Palau de Congressos de Tarragona per tres raons: l’any passat hi vam estar molt bé, podem créixer sense problemes per la capacitat de l’espai i disposem d’unes zones comunes molt àmplies que ens permeten dur-hi a terme activitats durant l’hora prèvia i a la pausa. Estem preparant propostes molt interessants”, explica López.

Les entrades es posaran a la venda demà a un preu de 20 euros. Com a novetat, els menors de 25 anys i els majors de 65 anys podran gaudir d’un descompte del 50%.

Els TED entren a les escoles

A la ciutat de Tarragona ja s’han engegat els primers TED-Ed Club, amb la col·laboració dels col·legis Mare de Déu del Carme i Sant Pau. López convida altres col·legis o instituts de Tarragona a sumar-se a aquest projecte. “Comptaran amb el suport de l’equip i l’organització de TEDxTarragona en aquesta aventura, un projecte que pot marcar la diferència en la vida de molts infants i adolescents”, comenta López.

El programa dels TED-Ed Clubs dona suport a estudiants d’entre 8 i 18 anys per descobrir, explorar i presentar les seves idees més importants en forma de xerrades curtes a l’estil TED. En aquests “clubs” (que en realitat són petites comunitats de fins a 50 alumnes) els estudiants treballen en equip per descobrir i desenvolupar idees creatives que resultin potents.