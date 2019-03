Recorrent el Camí de Sirga a la Ribera d’Ebre

La importància cultural, social i natural del riu Ebre va incentivar els principals actors de l’excursionisme i el senderisme de l’estat espanyol a crear el sender de gran recorregut GR-99, també anomenat Camí Natural de l’Ebre. Es tracta d’un recorregut que ressegueix el curs del riu Ebre des del naixement fins a la desembocadura, amb prop de 1.150 quilòmetres dividits en 59 trams de 20 quilòmetres que travessen set comunitats autònomes, des de Cantàbria fins a Catalunya.

Ens volem centrar en el pas del GR-99 per la comarca de la Ribera d’Ebre, concretament en tres etapes del camí, la 37, la 38 i la 39. La primera i l’última parcialment, i la segona, la 38, íntegrament. El GR-99 en aquesta comarca també es conegut com el Camí de Sirga, el camí que els sirgadors guanyaven al riu quan estiraven els llaguts riu amunt. El recorregut del GR-99 a la Ribera d’Ebre permet descobrir gran part de la comarca a un ritme pausat i des del recurs natural més important i impressionant que tenim, el riu.

Existeix també la possibilitat de realitzar el recorregut del camí a la comarca amb l’acompanyament d’un guia, o combinar la caminada amb un descens en piragua, amb les empreses Rogles Aventura ( www.rogles.org ) i Enblau ( www.enblau.cat ).

Impuls des del Consell Comarcal

El Consell Comarcal ha portat a terme una feina important els últims anys per fer de la Ribera d’Ebre un referent del turisme actiu, de natura i cultural. Això s’ha traduït també en l’impuls d’un projecte conjunt entre diversos ajuntaments per accedir a un ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que permet invertir 1,5 milions d’euros en millores de la infraestructura del recorregut del GR-99 riberenc. També s’ha aconseguit una subvenció del Pla de Foment Turístic per desenvolupar l’estratègia al voltant del GR-99, que ha convertit els tres trams de la comarca en un camí accessible que unirà la comarca de nord a sud, l’obrirà a famílies i persones de mobilitat reduïda i posicionarà la comarca en el món del senderisme i el cicloturisme.

La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim, afirma que amb aquestes accions han volgut “dotar de contingut les etapes de la ruta potenciant el patrimoni cultural, que complementi el natural”. Carim apunta que hi han entrat set municipis. També avança que estan treballant en la definició de rutes i circuits que complementin el GR-99 i que surtin i acabin en aquest sender.