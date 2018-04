La Ribera d’Ebre reivindica la seva Clotxa

1.300 arengades, 650 cabeces d’alls, 2.600 tomàquets, 650 pans de mig quilo i 1.300 cebes, a més de 260 litres de vi, i sense oblidar l’oli d’oliva verge extra, un dels productes per excel·lència de la Ribera. Aquesta és la llista d’ingredients de la 15a Festa Comarcal de la Clotxa de la Ribera d’Ebre, que aquest any se celebra a un dels pobles més petits de la comarca: la Serra d’Almos, aquest diumenge 8 d’abril.

La cita està organitzada pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i cada any té lloc en un poble diferent. L’objectiu d’aquesta festa popular és promocionar la comarca i els seus atractius turístics, vinculats a la gastronomia i al plat tradicional riberenc per excel·lència, la clotxa, que diu molt dels seus orígens de pagès dels pobles riberencs. Un any més, la festa comarcal també donarà el tret de sortida a les Jornades Gastronòmiques de la Clotxa en catorze restaurants de la Ribera d’Ebre, que inclouran un menú amb aquest menjar típic a les seves cartes fins al pròxim diumenge 6 de maig.

“La festa de la clotxa és una bona oportunitat per conèixer els nostres pobles i tastar els productes de qualitat que fem a la nostra terra, tot gaudint del paisatge i la natura de la comarca, on aquests dies encara cueja la floració dels arbres fruiters”. Aquestes paraules de la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim, aquest matí a l’acte de presentació de la festa comarcal han estat tota una invitació a apropar-se diumenge a la Serra, “un poble petit però un gran poble”, i un bon exemple de com “el treball transversal i conjunt” demostren que la Ribera d’Ebre és “viva i activa”.

La Serra d’Almos, bolcada en la festa

De fet, en un poble de 257 habitants, 40 són els voluntaris que s’han apuntat per col·laborar i tirar endavant aquesta festa, a més de servir i preparar les clotxes que es menjaran aquells que diumenge visitin la Serra. “Organitzar la Festa de la Clotxa és tot un orgull i un repte, a més, ens situarà en el mapa de la Ribera d’Ebre”, ha destacat la presidenta de l’EMD de la Serra d’Almos, Lourdes Pena. La Serra d'Almos pertany al municipi de Tivissa. Així doncs, els participants es trobaran a la Serra d’Almos una jornada festiva, que també inclou altres activitats, com una mostra de productes artesans de la Ribera i actuacions musicals.

A dos quarts d’onze del matí, The Mckensy’s Clan Band serà l’encarregada d’anunciar la festa amb una cercavila i donarà pas al pregó, a càrrec de Jeroni Castell, xef del restaurant Les Moles reconegut amb una estrella Michelin des de 2013, un Sol Repsol des de 2009 i el Diploma d’honor al Mèrit turístic concedit per la Generalitat el 2012. Des de primera hora del matí els voluntaris estaran preparant les clotxes, que es començaran a servir a partir de dos quarts de 12 del matí, adquirint prèviament un tiquet de 4 euros que es pot adquirir a l’Ajuntament i als forns de pa de la Serra, al web atrapalo.com, i el mateix dia de la festa fins que s’exhaureixin.

Els assistents tindran brases per poder torrar-se el pa, i taules i cadires amb vistes a la Serra de Llaberia, des del carrer La Pau, on també es muntarà l’escenari. Per tancar la celebració, a partir de la 1 del migdia, The Mckensy’s Clan Band protagonitzarà un concert de fi de festa.

Paral·lelament, un grup d’artistes de la Serra d’Almos exposaran pintures, escultures i puntes de coixí a la sala d’actes de l’Ajuntament. I aprofitant els últims dies de #LaRiberaenFlor i la floració del cirerer, empreses de la comarca organitzaran activitats al voltant d’aquest esdeveniment turístic.

Unes jornades gastronòmiques ‘molt singulars’

El president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la província de Tarragona, Xavier Jornet, ha afirmat en la presentació de la Festa de la Clotxa aquest dimarts 3 d'agost a Ginestar que “són unes jornades molt singulars, diferents respecte a les que es fan arreu del país, i de gran valor pels seus lligams i orígens”. “Necessitem elements singulars i són fonamentals per promocionar la Ribera d’Ebre”, han coincidit amb el president d’empresaris de la Ribera, Joan Casanova, que ha reivindicat que, a més de 15 anys de festa comarcal, la clotxa tingui unes Jornades Gastronòmiques, que començaran aquest mateix diumenge i s’allargaran fins al diumenge 6 de maig, amb la participació de 14 restaurants de la comarca: Restaurant El Casal de Benissanet; Restaurant Casa Castro i Restaurant Fornieles de Flix; Restaurant Pas de l’Ase de Garcia; Restaurant Molí de Xim de Miravet; Pizzeria Carusso’s, Restaurant Gastronòmic La Creu i Restaurant Turú de Móra d’Ebre; Restaurant Can Secundino, Restaurant Ferran, Restaurant Heaven’s Door, Restaurant Mas dels Subirats i Restaurant La Teca de Móra la Nova; i Restaurant Càmping de Riba-roja d’Ebre.

Tots ells oferiran la seva versió de la clotxa, des de la més tradicional a altres propostes innovadores en el seu format o ingredients, amb menús per totes les butxaques, des dels 15 als 25 euros.