Jordi Rovira: “No és tan fàcil guanyar el Concurs de cultivadors de calçots com sembla des de fora”

Jordi Rovira, un jove pagès de Torredembarra de 40 anys, és el clar dominador del Concurs de Cultivadors de Calçots de Valls, en les últimes edicions juntament amb el seu germà Daniel, amb qui exploten actualment diversos cultius d’horta i de secà a la localitat del Baix Gaià. Des del 2013 ha guanyat cinc cops el Concurs, amb la qual cosa ha desbancat Jaume Solé, del Montmell, que s’havia imposat quatre cops consecutius. També ha guanyat un cop el premi a la planta amb més calçots.

Quin és el secret per guanyar tants cops?

No hi ha secret. Crec que som els únics de la IGP [indicació geogràfica protegida] que calcem els calçots amb animal i aconseguim tapar-los d’una forma molt satisfactòria. El cavall el tenim des de fa deu anys, però l’arada l’hem anat adaptant, buscant la que ens anés millor. Aconseguim calçots que fan entre 25 i 28 centímetres.

Com prepareu el Concurs?

El dia abans collim i escollim els calçots que fan una mida uniforme, rectes, amb la fulla verda, per poder muntar un manat de 50 i dos de 25, com demana el jurat. No és tan fàcil com sembla des de fora. Dels cinquanta socis de la IGP, al Concurs només se n’hi presenten una vintena. Per guanyar hi has de portar molt bon producte.

Com va ser la vostra primera participació?

Feia alguns anys que fèiem calçots i vam decidir entrar a la IGP per aconseguir un valor afegit de qualitat. Ens vam animar a participar-hi i el segon any vam quedar segons. El següent ja vam guanyar.

Com ha influït en la venda dels vostres calçots guanyar el Concurs?

És un prestigi i un premi a la feina ben feta, et dona molta publicitat en els mitjans. Veus clients que any rere any tornen a confiar en el nostre calçot.

Quants calçots produïu cada any?

Unes 200.000 unitats. No som dels grans productors de la IGP perquè tenim el terreny que tenim. Hi destinem unes dues hectàrees.

I on es venen?

A les nostres dues botigues de Ca l’Aurèlia, a Torredembarra, i a restaurants i establiments del poble, com forns i carnisseries, per fer coques i botifarres de calçots. També repartim a botigues de la zona de l’Anoia i al Mercat del Camp, on els majoristes fan la distribució a grans superfícies.

Com està anant la temporada?

Ha sigut una tardor molt plujosa que ens ha fet endarrerir una mica la plantació i el calçat. Anem unes tres setmanes més tard que la campanya passada, però la qualitat és molt alta. Els calçots tenen molt bona mida i confiem en arribar bé aquest diumenge al Concurs de Valls.