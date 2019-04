Segona edició del Tastet de Sant Jordi a la plaça dels Carros

L’associació de mares Tecletes de Tarragona organitza la segona edició del Tastet de Sant Jordi, l’esdeveniment literari previ a Sant Jordi, que tindrà lloc el dissabte 13 d’abril, de 10.30 a 14 hores, a la plaça dels Carros. L’objectiu és que les famílies puguin gaudir d’un matí de dissabte d’esbarjo i cultura i que els nens i nenes s’acostin als llibres de manera directa, sense aglomeracions. Tecletes aparcarà la seva caravana rosa a la plaça dels Carros i la inundarà de literatura. La Play Truck es convertirà per a l’ocasió en la Reading Truck i hi començaran activitats pensades per assaborir els llibres amb tots els sentits.