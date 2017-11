Els sommeliers Álvaro Monserrate i Jordi Martínez discuteixen amistosament sobre si abans va ser l’ou o la gallina. Què ha situat al món la Terra Alta? ¿El fet que concentri un 33% de la producció mundial de garnatxa blanca o la versatilitat amb què s’elabora? “És una regió que posa a l’abast de tothom bons vins a preus molt competitius”, diu Monserrate. “La clau de l’èxit és que el mercat demana ara vins diferents dels de sempre”, comenta Martínez. Conversa usual a les portes del concurs Grenaches du Monde que es farà a l’abril en un paisatge adust i sovint oblidat que ara reneix, marcat pel cerc i els sòls de panal. “El 2006 ja vam elaborar un vi 100% garnatxa blanca però ara hem volgut evolucionar amb l’A Part, vinificat i acollit en botes d’acàcia. Respectem la varietat, hi donem elegància i longitud. Independentment dels premis, el concurs ha de ser una oportunitat per reconèixer el treball del pagès”, explica Imma Solé, copropietària i quarta generació de Cellers Tarroné.

“Senzilla, elegant i camaleònica”, descriu Carme Cruz la mostra itinerant que han dissenyat a Expomón per divulgar el valor de la DO Terra Alta. “Tot el que sé ho he après a Horta”, deia Picasso impressionat pels paisatges terraltencs. “Som en un moment important perquè també cultivem filosofies diferents”, explica Joan R. Bada, enòleg a Vins del Tros. “Fem vins monovarietals parcel·laris, en terrers de pedra de calar, amb una frescor impensable fa anys, a l’estil de la Borgonya. I elaboracions espontànies, vins brisats, criances en àmfora”, continua. La inquietud es contagia. L’escolta la sommelier Pili Sanmartín, la nova generació del celler Bàrbara Forés. Amb assertivitat, apunta: “Cada territori té les seves varietats i excel·lir depèn sempre de la profunditat i de l’experimentació”. “Fa 20 anys no hauríem pensat en una evolució tan brutal de la garnatxa”, rebla Bada.

“No hem de caure en el binomi Rueda-Verdejo”, diu Juanjo Galcerà Piñol, propietari de Celler Piñol. “El concurs ens ha de donar la possibilitat de parlar també de morenillo, carinyena i garnatxa negra. Tenim vinyes velles espectaculars”, reivindica. “S’empra més ciment, més foudres i menys fusta. La Terra Alta busca la frescor més que la potència”, explica Quintín Quinsac, sommelier a l’AQ. “Al restaurant sempre hem apostat per la Terra Alta. I ara també”. L’AQ ha renovat de dalt a baix el concepte gastronòmic. “Només 26 plats i 40 vins per triar”, explica Quinsac. Model innovador que els dona seguretat i felicitat. I visites més freqüents dels clients. Al restaurant o a la vinya, la clau és evolucionar, sorprendre i passar-s’ho bé.