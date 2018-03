La Talaia del Montmell, el sostre del Baix Penedès

La Talaia del Montmell, amb 861 metres, és el cim més alt de la comarca del Baix Penedès. Des de dalt es poden admirar unes magnífiques vistes de gran part del Camp de Tarragona, del Penedès i, en funció del temps, de cims del Pirineu i fins i tot de Mallorca. Però abans d’arribar-hi podem descobrir un ric patrimoni arquitectònic: tres ermites i un castell medieval, a més d’antics masos. El punt de partida és l’àrea recreativa del Montmell, equipada amb terreny d’acampada, taules, barbacoes i lavabos. Per disposar d’aquests serveis gratuïts cal sol·licitar-ho a l’Ajuntament. Allà també hi ha un pàrquing per deixar el vehicle. Des de darrere l’edifici dels serveis sanitaris pugem per un corriol fins a la pista i l’Església Nova de Sant Miquel, la primera ermita. Construïda a finals del segle XVI, consta d’una nau amb capelles laterals i altell de volta d’obra. La torre del campanar és quadrada, amb merlets.

Pugem pel camí de l’església vella, seguint els rètols indicadors. Per estalviar-nos la marrada, pocs metres més enllà enfilem un corriol costerut a mà dreta. La segona ermita, Sant Miquel del Montmell, a 700 metres, és una església romànica bastida sobre una graonada al bell mig del cingle. Construcció d’influència llombarda, data de principis del segle XII. Va tenir culte fins a finals del segle XVI. Pel costat de l’absis agafem un camí que va fins a la canal entre els turons del castell i de la creu, on trobem i seguim en fort pendent el camí que puja directament al collet. Poc abans del coll girem a l’esquerra per enfilar-nos al castell. En tot aquest tram cal que ens ajudem amb les mans en més d’un punt.

A 780 metres hi trobarem les ruïnes d’un castell roquer edificat sobre la Dent del Montmell. És el més elevat de tot el Penedès. Documentat des del segle IX, era l’avantguarda de la Marca. Retornem al collet i ens enfilem al veí turó de la Creu, on continuem per l’Esquena del Mular, en pendent moderat, fins a la Talaia. Sostre del Baix Penedès, coronat per un vèrtex geodèsic i una bústia, el nom li és ben escaient.

Baixem en direcció al coll d’Arca. Podem tornar cap a l’Església Nova de Sant Miquel o agafar un altre camí i endinsar-nos a la vall de Sant Marc. Envoltats de vinyes i feixes de cirerers, hi trobarem antics masos. Seguint els indicadors arribarem a la tercera ermita, la de Sant Marc de la Muntanya, una petita església romànica ampliada amb una gran nau gòtica de voltes de creueria, on hi ha adossada la casa de l’ermità. Després de visitar-la retornarem cap a l’àrea recreativa del Montmell.