Tast per Parelles, en femení

Totes dues són de les Terres de l’Ebre i lideren negocis en què el vi és protagonista, però es van conèixer a la Rioja. Aviat l’afinitat les va portar a fer tastos plegades amb un grup reduït de sommeliers. Juani Piñana i Inma Aleixendri són la segona parella femenina que ha passat a la final del concurs de vi més ben dotat de l’estat espanyol, amb 40.000 euros, el Tast per Parelles de Vila Viniteca. La primera van ser Consuelo Albarrán i Alicia Vítores ara fa 9 anys. I, com la Juani i la Inma, també van quedar terceres. La gran majoria dels participants del concurs són homes, com els guanyadors de l’últim, els penedesencs Toni Carbó i Ramon Jané, per bé que cada vegada hi ha més parelles mixtes.

“La meva preparació és el que faig cada dia, fent tastos a la botiga i a casa”, explica la sommelier Inma Aleixendri, responsable de Monclús Licors a Tortosa. Hi ha parelles que fan tastos cada setmana i es coneixen fil per randa el catàleg de Vila Viniteca, però no és el seu cas. “Anava a passar-m’ho bé. No estava gens nerviosa. El primer cop que vam participar en el concurs vam gaudir molt dels vins, en vam aprendre i ens vam retrobar amb grans amics. No en vam encertar cap però me’n vaig anar tan tranquil·la cap a casa”. Quan el certamen va tornar a Barcelona, després de l’edició a Madrid, Piñana i Aleixendri s’hi van tornar a presentar, a l’onzena edició. “El tast de la fase classificatòria va ser complicat. Hi havia una selecció que no entrava en els esquemes dels últims anys: dos escumosos i una garnatxa blanca vella del Priorat que ens va descol·locar”. “Quan el jurat va mencionar el número 76 vaig perdre el món de vista. Abraçades, petons i eufòria”, explica amb els ulls brillants. Reconeix que superar la primera fase va ser el més il·lusionant. Un cop van passar a la gran final, “va arribar la responsabilitat”: “Vam mirar les 10 parelles que ens envoltaven i ens vam dir: «Què hi fem nosaltres aquí?» No volíem quedar malament”, diu. “La segona ronda la vaig trobar complicadíssima: els vins, complexos, i els nervis, que van aparèixer”, afegeix amb franquesa.

Amb tot, van quedar terceres, una posició que no haurien imaginat mai i que no només va fer-les felices, sinó que ha repercutit en els seus negocis. “M’he currat molt que els clients confiïn en mi. L’assessorament és la principal feina que faig. I el premi hi ha ajudat definitivament. Als clients els hi dic que no tornarà a passar, que hem tingut sort... Però darrere d’una copa de vi, si la identifiques, és evident que hi ha coneixement”, reflexiona amb tota la humilitat i bondat que la caracteritza. Animades pel resultat del 2018, al març viatjaran a Madrid per competir, aprendre i emocionar-se a la 12a edició del concurs, amb 120 parelles més.