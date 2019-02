Segons un estudi realitzat per l’ONG La Llar de Reus, unes 2.000 persones de més de 65 anys viuen soles a la capital del Baix Camp. La mateixa ONG ha anunciat que si no rep ajudes es veurà obligada a renunciar a donar suport a centenars d’aquests ancians dependents. Els serveis socials no arriben a tot arreu i la falta de recursos públics castiga, un cop més, una de les franges de població més vulnerables.