‘The heart’, guardó a millor ‘opera prima’ del Festival Rec 2018

The heart ha guanyat el premi a millor opera prima internacional del Festival Rec 2018. La pel·lícula sueca, dirigida per Fanni Metelius i estrenada a l’Estat al festival tarragoní, narra una història d’amor en què es mosta la incertesa, el desencís i la joia d’una relació de manera clarivident. Els membres del jurat internacional han decidit atorgar una menció especial al film I hope you’ll die next time, de Mihály Schwechtje.

El jurat de la crítica ha distingit la pel·lícula Songs in the sun, de Kristian Sejrbo Lidegaard. El premi del públic ha recaigut en Little tickles (Les Chatouilles), i el del jurat jove en Trinta lumes.