Torna el Cicle de Muntanya

Els amants de l’alpinisme, l’escalada i l’aventura tenen una cita a l’Auditori Diputació a partir del 7 de març. El Cicle de Muntanya 2019, organitzat per la Diputació de Tarragona en col·laboració amb Anima’t, oferirà fins a l’11 d’abril quatre documentals i tres conferències a càrrec de reconeguts alpinistes. Les sessions tindran lloc cada dijous a les 19 hores a l’Auditori Diputació. L’entrada serà gratuïta amb invitació, que es podrà recollir una hora abans de cada sessió al mateix recinte. El Cicle de Muntanya 2019 es dedica enguany a l’escalada sota el lema: L’esperit i l’audàcia de l’escalada.

La conferència inaugural, De l’escalada boulder a l’alpinisme (7 de març, 19 h), anirà a càrrec de l’alpinista francesa Catherine Destivelle, que parlarà de la seva trajectòria des dels inicis com a escaladora boulder o de blocs (una modalitat d’escalada que consisteix en escalar blocs de roca o petites parets sense la necessitat dels materials de protecció convencionals) per arribar a l’alpinisme, amb les motivacions que la van impulsar a assolir els seus objectius. Durant la conferència inaugural, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, lliurarà el Reconeixement Cicle de Muntanya 2019 als escaladors i alpinistes catalans Josep Manuel Anglada i Jordi Pons.

Els altres actes seran els següents: la projecció de la pel·lícula Jeff Lowe’s Metanoia (14 de març, 19h), dirigida per Jim Aikman; la conferència Expedició espeleològica a l’Iran i al pou Ghala (21 de març, 19h), a càrrec de l’espeleòleg català Ferriol Canyelles, el primer no iranià a tocar el fons del segon pou més profund del món (Ghar-e-Ghala); dues projeccions en la sessió del 28 de març a les 19 h: el documental The last honey hunter, dirigit per Ben Knight i produït per National Geographic, i la pel·lícula Mountain, dirigida per Jennifer Peedom; el 4 d’abril a les 19 h serà el torn del multipremiat documental Dirtbag: the legend of Fred Beckey, dirigit per Dave O’leske, i el dijous 11 d’abril a les 19 h tindrà lloc l’última sessió del cicle amb la conferència Aventures verticals a l’Àrtic a càrrec dels bascos Iker i Eneko Pou.