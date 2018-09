Torna la Fira d’Indians de Torredembarra amb el tràfic d’esclaus com a protagonista

El tràfic d’esclaus serà un dels temes presents en la Fira d’Indians de Torredembarra que enguany arriba a la seva 9a edició i que tindrà lloc aquest cap de setmana. D’aquesta manera, al pati del Castell es podrà visitar una exposició de gravats i il·lustracions que porta per títol 'Esclaus entre Àfrica i Amèrica, del segle XVI al XIX'. També s’ha programat dissabte a la tarda la conferència 'Els catalans i el tràfic atlàntic d’esclaus', a càrrec de Martín Rodrigo y Alharilla, professor titular de la Universitat Pompeu Fabra.

Durant tot el cap de setmana al carrer Ample hi ha un espai d'experimentació i joc lliure, amb jocs participatius en família; a la plaça de la Vila el ball cubà i bachata a càrrec de SalSixto, amb la participació de la cocteleria Mai Tai; el mercat indià per tota la fira i vuit dames indianes vestides d'època que es passejaran per la fira.

Com és tradicional, a les persones que assisteixin a la fira vestits completament de color blanc se'ls obsequiarà amb un barret indià que caldrà recollir a l’envelat de la regidoria de Turisme ubicat a la plaça del Castell.

Programa

Dissabte 15 de setembre

A les 10.00 h, exposició de productes d'ultramar (cafè, patata, cacau...) i mostra d'oficis.

De 10.00 h a 14.00 h, presentació, venda i signatura del llibre 'Guía medicinal y espiritual de plantas tropicales', de l'Editorial Angels Fortune, a càrrec de la seva autora, la doctora Goretti Virgili López.

A les 12.00 h, al pati del Castell, inauguració oficial de la fira i degustació de cafè cubà per a tots els assistents (fins a exhaurir existències).

A les 12.30 h, al pati del Castell, visita guiada al patrimoni indià. Idioma: Català. Preu: 3 € adults i jubilats. Infants gratuït. Inscripcions: www.turismetorredembarra.cat o el mateix dia de la fira a la carpa de Turisme. Places limitades. Punt de trobada: pati del Castell.

A les 18.00 h, a la sala de plens de l'Ajuntament, conferència 'Els catalans i el tràfic atlàntic d'esclaus'. A càrrec de Martín Rodrigo y Alharilla, professor titular de la UPF. Presenta l'acte Carlos Moruno, historiador de Torredembarra.

A les 18.30 h, a la plaça de la Vila, xocolatada popular gratuïta (fins a exhaurir existències).

A les 19.00 h, visita guiada al cementiri. Idioma: Català. Preu: 3 € adults i jubilats. Infants gratuït. Inscripcions: www.turismetorredembarra.cat o el mateix dia de la fira a la carpa de Turisme. Places limitades. Punt de trobada: pati del Castell.

A les 19.30 h, al pati del Castell, presentació de diversos llibres de l'editorial Gregal, amb la presència dels autors.

A les 21.30 h, a la plaça del Castell, nit de salsa i música caribenya amb la participació de la cocteleria Mai Tai.

A les 21.30 h, música amb el grup LMK Indomables.

A les 23.00 h, música amb el grup El Chalu.

Diumenge 16 de setembre

A les 10.00 h, exposició de productes d'ultramar (cafè, patata, cacau...) i mostra d'oficis.

De 10.00 h a 14.00 h, presentació, venda i signatura del llibre 'Guía medicinal y espiritual de plantas tropicales', de l'Editorial Angels Fortune, a càrrec de la seva autora, la doctora Goretti Virgili López.

A les 12.00 h, al pati del Castell, degustació de cafè cubà per a tots els assistents (fins a exhaurir existències).

A les 12.30 h, al pati del Castell, visita guiada al patrimoni indià. Idioma: Català. Preu: 3 € adults i jubilats. Infants gratuït. Inscripcions: www.turismetorredembarra.cat o el mateix dia de la fira a la carpa de Turisme. Places limitades. Punt de trobada: pati del Castell.

De 18.00 a 20.00 h, venda i signatura del llibre 'Guía medicinal y espiritual de plantas tropicales', de l'Editorial Angels Fortune, a càrrec de la seva autora, la doctora Goretti Virgili López.

A les 18.00 h, al pati del Castell, degustació de cafè cubà per a tots els assistents (fins a exhaurir existències).

A les 18.30 h, visita guiada al patrimoni indià. Idioma: Català. Preu: 3 € adults i jubilats. Infants gratuït. Inscripcions a www.turismetorredembarra.cat o el mateix dia de la fira a la carpa de Turisme. Places limitades. Punt de trobada: Pati del Castell.

A les 20.00 h, a la plaça del Castell, havaneres.

Exposicions

D'11.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h, al pati del Castell.

'Els indians catalans', de Plataforma Blanc i Negre.

'Esclaus entre Àfrica i Amèrica del s. XVI al s. XIX. Gravats i il·lustracions'.