Torna el cicle Cinema en Família de la Diputació

El cicle Cinema en Família, organitzat per la Diputació de Tarragona amb la col·laboració d’Anima’t Associació Cultural, torna amb una nova programació per omplir les tardes de diumenge d’aquesta tardor i hivern, amb pel·lícules doblades en català i subtítols per iniciar els menuts en el llenguatge audiovisual i, alhora, fomentar les tardes de diumenge en família. La cita és els diumenges, a les cinc de la tarda, a l’Auditori Diputació. Les entrades costen 5 euros, però per la compra de més d’una entrada us podreu adherir a un descompte del 2 x 1.

Els títols que es podran veure durant el cicle són els següents:

12 de novembre: Ballerina, Éric Summer, Éric Warin. Per a tots els públics.

19 de novembre: El nen i la bèstia, Mamoru Hosoda. A partir de 7 anys.

26 de novembre: Un pont cap a Terabithia, Gabor Csupo. A partir de 7 anys.

3 de desembre: El castell al cel, Hayao Miyazaki. A partir de 7 anys.

10 de desembre: Una amistat inoblidable, Luc Jacquet. A partir de 7 anys.

2018

21 de gener: Kubo i les dues cordes màgiques, Travis Knight. A partir de 7 anys.

28 de gener: Heidi, Alain Gsponer. A partir de 7 anys.

4 de febrer: Els mons de Coraline, Henry Selick. A partir de 7 anys.

11 de febrer: Friends: Aventura a l’illa dels monstres. Takashi Yamazaki. A partir de 7 anys.

18 de febrer: L’al·lucinant món de Norman, Chris Butler. A partir de 7 anys.

25 de febrer: L’illa dels records i el mirall màgic, Shinsuke Sato. A partir de 7 anys.