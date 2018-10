La Torre celebra la seva 9a Fira de la Cervesa Artesana

La Fira de la Cervesa Artesana de Torredembarra arriba enguany a la novena edició. Se celebrarà a la plaça del Castell des d’aquest divendres fins diumenge. La fira va més enllà del tast d’aquesta beguda, ja que s’acompanya d’un programa d’activitats per donar a conèixer la cultura de la cervesa i esdevenir una bona proposta d’oci per a totes les edats: tastos, trobada dels amics dels escúters clàssics, música en viu, activitats infantils, inflable i DJ. A més a més, durant tot el mes d’octubre, a la Biblioteca Mestra Maria Antònia, hi haurà una selecció de llibres sobre el món de la cervesa.

Organitzada per les regidories de Turisme i de Comerç, Indústria i Activitats, compta amb la coordinació tècnica d’Estraperlo, la cervesa artesana de Torredembarra i una de les pioneres del Camp de Tarragona. Enguany, un total de 12 productors mostraran les seves elaboracions del divendres 12 al diumenge 14 d’octubre. Les cerveses artesanes que s’hi podran degustar són: Clandestines (Montferri), La Surfera (la Móra - Tarragona), Estraperlo (Torredembarra), Rústica Bufona (Escaladei), Bripau (Sant Pere de Riudebitlles), La Nou, Circolo A Mine Of Beer (Sardenya), Grenyut (Santpedor), Ratpenat (Barcelona) i La Castellera (Vilafranca del Penedès). Com l’any passat, en l’àmbit més gastronòmic es comptarà amb dos food trucks, el torrenc Pepito Bravo i Jo Vull Ser Miss, de Vilafranca del Penedès.

Xerrada sobre cervesa als EUA

Dissabte, a les 12 hores, tindrà lloc la xerrada La cervesa artesana als Estats Units, a càrrec d’Albert Sanchís, gerent de la cervesa Ratpenat i fundador de la cerveseria La Més Petita. Com a novetat, i coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni, es farà una visita guiada (en català) al Castell, divendres a les 19 hores. També s’ha programat, per diumenge a les 12 h, un acte de reconeixement a impulsors del patrimoni local, al Pati del Castell.